Bilal Erdoğan: Bu sonucu kimse beklemiyordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Atatürk Havalimanı VIP salonunda seçim sonuçlarını değerlendirdi. Halkın doğru karar verdiğini söyleyen Erdoğan, “Bu sonucu kimse beklemiyordu” dedi.

Hürriyet’in haberine göre doktorasını tamamlamak üzere İtalya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı VIP salonunda gazetecilerin sorularını cevaplayan Bilal Erdoğan, halkın her zaman en doğru kararı verdiğini ve hep ferasetli davrandığını söyledi.

"İnşallah bu seçim sonuçları da ülkemizin barışına, huzuruna ve artık hakikaten ekonomik kalkınmasının, gelişmesinin devamına katkıda bulunsun diye dua ediyoruz" diyen Erdoğan, artık insanların birbiriyle hoş olmayan, incitici tarzdaki yaklaşımlarından uzaklaşarak, bu ülkedeki ortak değerler etrafında birleşmesinin zamanının geldiğini ifade etti.



Erdoğan, Türkiye'nin büyük bir potansiyeli ve alması gereken mesafesi olduğunu belirterek, "İnşallah bu seçim, bunun tekrar kapısının açılmasına vesile olur ve Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi, bölgesinde daha büyük rollerin sahibi olmasının yeniden bir ateşleyicisi olan bir seçim sonucu olur diye ümit ediyorum" değerlendirmesini yaptı.



"Bu sonucu kimse beklemiyordu"





Bilal Erdoğan, "Seçimde bu sonucu bekliyor muydunuz?" şeklindeki soru üzerine de "Bu sonucu kimse beklemiyordu. Bu sonuç Allah'ın ülkemize bir takdiri, Allah'ın ülkemize bir nimeti adeta. Birliğimizi, kenetlenmemizi artırmak için bize bir şans daha tanıması adeta. Öyle düşünüyorum" diye konuştu.



Dün akşam Bağdat Caddesi'nde seçim kutlamasına katılmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer aldığının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Evet bunu kutlamak istedik. Ailece çıktık. Hakikaten AK Parti'ye gönül veren bir sürü insanla beraber olduk. Güzel bir akşam oldu" şeklinde konuştu.