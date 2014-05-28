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Bilal Erdoğan, 'ya Hak' dedi, ok atışı yaptı

Bilal Erdoğan: Yarışlara katılmadım doğrusu ama buranın açılışından beri gelip atışlar yapıyoruz

28 Mayıs 2014 16:45

Okmeydanı'ndaki Okçular Tekkesi'nde düzenlenen 2. Fetih Kupasının açılışını katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan "Ya Hak" diyerek iki ok atışı yaptı.

Okmeydanı'ndaki Okçular Tekkesi'nde düzenlenen 2. Fetih Kupası'nın açılışına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan katıldı. Okçular Vakfı Kurucu Mütevelli Heyet Üyesi olan Bilal Erdoğan okçuluk eğitimi aldığını belirtti.

 

‘Ok ve yayla atış tecrübemiz var’

 

Bilal Erdoğan, "Yarışlara katılmadım doğrusu ama buranın açılışından beri gelip atışlar yapıyoruz. Hem olimpik ok ve yayla, hem de geleneksel ok ve yayla atış tecrübemiz var yani" diye konuştu. Bilal Erdoğan basın mensuplarından okçuluk sporuna destek vermelerini istedi. Basın toplantısında Fetih Kupası'yla ilgili bilgi veren Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, " Okmeydanı'nın kardeşlikle anılmasını istiyoruz. Burası Fetih şuurunu yaşayacağımız yegane mekanlardan biridir" dedi. Okçular Vakfı Spor Tesislerinde bir çok kişiye eğitim verdiklerini söyleyen Yıldız amaçlarının başarılı olimpik sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.

 

‘Ya Hak’ diyerek attı

 

Basın toplantısı sırasında geleneksel kıyafet giyen ok hocası tarafından atış yüzüğü takılan Bilal Erdoğan, ceketini çıkararak basın mensupları için iki atış da yaptı. "Ya Hak" diyerek atış yapan Bilal Erdoğan ardından müsabakaları izlemek için olimpik okçuluk sahasına geçti. Erdoğan bir süre yarışmaları izledikten sonra Okçular Tekkesi'nden ayrıldı.

 

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