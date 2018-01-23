Bilal Erdoğan, Kayseri'de TÜGVA'nın toplantısına katıldı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın oğlu Bilal Erdoğan, Erciyes Kayak Merkezi\'nde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.

Kayseri\'de, 2 bin 150 metre yükseklikteki Tekir Yaylası\'nda bulunan Erciyes Kayak Merkezi\'nde, TÜGVA tarafından toplantı düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın oğlu Bilal Erdoğan, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantı, basın mensuplarına kapalı gerçekleştirildi.



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