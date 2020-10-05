Bilal Erdoğan'ın arkadaşının şirketiyle yaptığı sözleşmeyi fesheden TMSF, 45 milyon TL ödemek zorunda kaldı

TMSF, arsasını konut projesi yapılması için önce Bilal Erdoğan’ın arkadaşının ortağı olduğu şirkete verdi. Ardından “İnşaat faaliyetinin bu firmayla yapılamayacağını” belirterek sözleşmeyi feshetti. Sözleşmeyi fesheden TMSF şirkete 45 milyon TL’lik ödeme yapmak zorunda kaldı.

Sayıştay’ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda, uzun zamandır tartışmaların odağında olan Ataşehir’deki araziye ilişkin dikkati çeken tespitlere yer verildi.

BirGün'de İsmail Arı'nın haberine göre Sayıştay denetçileri, TMSF’nin İstanbul’un en değerli arazilerinden biri olan Ataşehir’deki arazisini önce kat karşılığı inşaat yapılması için Aksüs Yapı ve Entegre Atık İşletmeleri Şirketi’ne verdiği ve ardından da sözleşmenin sonlandırılması nedeniyle TMSF kasasından şirkete tam 45 milyon TL’lik ödeme yapıldığını tespit etti.

TMSF arsasının verildiği Aksüs Yapı ve Entegre Atık İşletmeleri Şirketi’ni ortakları arasında Bilal Erdoğan’ın imam hatip lisesinden arkadaşı Burak Aksüs ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çocukluk arkadaşı Mehmet Gür’ün ortağı olan Celal Demirtaş yer alıyor.





TMSF, Sayıştay denetçilerinin geçen yıllarda “İhalesiz olarak sonuçlandırılan işlem sonucu, Ataşehir gayrimenkulleri, muazzam bir eksi farkla yükleniciye teslim edilmiştir” dediği projenin sözleşmesini “İnşaat faaliyetinin bu firma eliyle devamına imkân bulunmadığı” gerekçesiyle sonlandırdı.



Ancak, TMSF’nin sözleşmeyi haklı nedenlerle sonlandırılmaması nedeniyle Aksüs Yapı ve Entegre Atık İşletmeleri Şirketi’ne 45 milyon 382 bin TL ödeme yapmak zorunda kaldığı ifade edildi. Sayıştay denetçileri, bu durumun TMSF kaynaklarında eksilmeye neden olduğunu vurguladı.

TMSF, sözleşmesini iptal ettiği Ataşehir’deki arsa üzerine yapılacak olan “Ataşehir Modern Projesi A, B, C Blok konut, işyeri sosyal tesisler inşaatı” işi için geçen aylarda pazarlık usulüyle yeni bir ihaleye çıktı. İhaleyi 280 milyon 400 bin TL teklif veren Mustafa Ekşi-İlk Yapı İnşaat ortaklığı aldı. İhaleyi alan şirketler inşaata başladı. İlk Yapı’nın sahibi Bilal Erdoğan’ın imam-hatipten arkadaşı Aykut Emrah Polat.



Geçtiğimiz günlerde de TMSF’nin İstanbul Ataşehir’de sahip olduğu arsa üzerine yapılacak inşaat işini pazarlık usulüyle çıkardığı ihalenin 280,4 milyon TL ile Bilal Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşı Aykut Emrah Polat’ın almasına ilişkin haberlere getirilen erişim engeline dair yapılan haberlere de erişim engeli getirilmişti.