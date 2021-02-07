Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Fatih Başçı, erişim engeli haberine de erişim engeli getirdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğulları Burak ve Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Fatih Başçı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı ihalelere ilişkin habere erişim engeli getirdi. Başçı daha sonra erişim engeli haberine de kısıtlama getirdi.

Cumhuriyet gazetesinde 31 Ocak’ta yayımlanan haberde Milli Saraylar’ın kamera güvenlik sistemi ihalesinin de aralarında olduğu birçok devlet ihalesini kazanan Fatih Başcı’nın sahibi olduğu İstanbul merkezli ERB Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden 5 ihale daha aldığı duyurulmuştu.

Başcı’nın belediyeden toplamı 26 milyon 442 bin 247 lirayı bulan 5 ihaleyi anlatan habere erişim engeli getirilmişti. Bakırköy 3. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından erişim engeli getirildiğini duyuran habere de kısıtlama kararı uygulandı.