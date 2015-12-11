Bilal Erdoğan: Haluk Koç tüm Türkiye'ye rezil oldu, özür bekliyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, ‘IŞİD’lilerle fotoğraf çekindiği’ iddiasına ilişkin olarak adını açıklamadan CHP Sözcüsü Haluk Koç'un tüm Türkiye'ye rezil olduğunu öne sürerek, kendisinden özür beklediğini söyledi.

"İstanbul'da, meşhur bir lokantanın sahiplerinin ricasını kırmayıp hatıra fotoğrafı çektirdim” diyen Bilal Erdoğan, “bu fotoğrafları önce kimliği belirsiz bir twitter hesabı, 'Bilal Erdoğan DAEŞ militanlarıyla birlikte' diye takipçilerine aktardı. Ardından da Anamuhalefet Partisinin bir genel başkan yardımcısı, doğruluğunu araştırmadan, işin aslını öğrenme zahmetine girmeden, bu fotoğrafı basınla paylaştı” ifadelerini kullandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Johns Hopkins Üniversitesi'nin uluslararası ilişkiler okulu SAIS'te ara verdiği doktora çalışmalarını tamamlamak üzere İtalya'nın Bologna kentinde bulunduğunu söyleyen Bilal Erdoğan, "5 değil 15 restoranı var" iddiasını ile ilgili olarak, "Bunu neden yaptıklarını, nasıl bu kadar yalan söylediklerini gerçekten anlayamıyorum. Acaba aynaya nasıl bakıyorlar. Söylediklerinin yalan olduğunu bildikleri halde acaba çocuklarının, eşlerinin, anne babalarının yüzlerine nasıl bakıyorlar. Neymiş buraya kahve çekirdeği ticaretine gelmişim, yok Brezilyalı şirketle görüşüyormuşum. Ben, İtalya'da hiçbir ticari temasta bulunmadım" ifadesini kullandı.

Doktorasının son aşamasında olduğunu ve tezini yazdığını söyleyen Bilal Erdoğan, "Doktora tezimi hızla yazıp, tamamlamak istiyorum. Ülkemden daha fazla ayrı kalmayı, uzak kalmayı doğru bulmuyorum. Ancak doktora çalışmasında tam olarak bitiş zamanını öngöremeyebiliyorsunuz. Bu yaza bitmezse yaz sonrasına sarkabilir. Bu süreci uzatmadan doktoramı tamamlayıp Türkiye'ye dönmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Ülkemden ayrılmayı bir an olsun düşünmedim"

17-25 Aralık sürecinde hakkında tamamen mesnetsiz ve çok çirkin iddiaların ortaya atıldığını, medyada ve siyasetçilerin konuşmalarında çok insafsızca yargısız infaz edilmek istendiğini ileri süren Bilal Erdoğan, "En zor zamanlarda dahi ülkemden ayrılmayı bir an olsun düşünmedim. Suçluysanız kaçarsınız. Bir suç işlediğinizi düşünüyorsanız kaçarsınız. Adaletin tecellisinden korkuyorsanız kaçarsınız. Ben hakkımdaki iddiaların, ithamların, iftiraların tamamına hem yargı önünde hem kamuoyu önünde cevap verdim. Beni yargısız infaz etmek isteyenlerin neredeyse tamamı şu anda yurt dışındalar, kaçaklar. Adaletten kaçtılar. Ben Türkiye'de doğdum, Allah izin verirse de son nefesime kadar ülkemde olacak, ülkem için hizmet edeceğim" dedi.

''Doktoramı tamamladıktan sonra da ülkeme döneceğim''

Ağustos ayı sonunda İtalya'ya yarım kalan doktora çalışmalarımı tamamlamak üzere geldiğini söyleyen Erdoğan, "Çalışmalarıma daha iyi odaklanabildiğim için burada olmayı tercih ediyorum. Doktoramı tamamladıktan sonra da ülkeme döneceğim" diye konuştu.

Cumhuriyet Gazetesi'nin, CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ı kaynak göstererek "5 değil 15 restoranı var" iddiasını gündeme taşıyan haberine de tepki gösteren Bilal Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunu neden yaptıklarını, nasıl bu kadar yalan söylediklerini gerçekten anlayamıyorum. Acaba aynaya nasıl bakıyorlar. Söylediklerinin yalan olduğunu bildikleri halde acaba çocuklarının, eşlerinin, anne babalarının yüzlerine nasıl bakıyorlar. Neymiş buraya kahve çekirdeği ticaretine gelmişim, yok Brezilyalı şirketle görüşüyormuşum. Ben, İtalya'da hiçbir ticari temasta bulunmadım."

Siyasetin ahlak ve dürüstlükle yapılması gerektiğini vurgulayan Bilal Erdoğan, "Böyle bir şey olamaz. Oturduğu yerden uyduruyor, yalan yazıyor, ortalığı karıştırıyor. Maksat nedir?" ifadelerini kullandı.

“Ne yaparlarsa yapsınlar, biz onların seviyesine düşmeyeceğiz”

Belli çevrelerin, kendisi hakkında sürekli olarak mesnetsiz iddiaları ortaya attıklarını ve bunun bazı medya kuruluşları tarafından da gerçek bilgi gibi kamuoyuna yansıtıldığını ileri süren Bilal Erdoğan, "Siyasetin de gazeteciliğin de temelinde en başta ahlak olmalı. İstediğini elde etmek için her yolu, her yöntemi meşru gören bir anlayış, ahlaki ve insani değerleri ayaklar altına alan bir anlayıştır. Masum insanlara iftira atarak belki bir miktar oy alabilirsiniz, belki bir miktar gazete satabilirsiniz ama günün sonunda aynaya bakacak, çocuklarınızın gözüne bakacak yüzünüz olmaz. Ahlak dışı yöntemlerle hareket edenler, kazanmış gibi görünseler de kaybetmişlerdir. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz onların seviyesine düşmeyeceğiz. Edepten taviz vermeden bu yalan fırtınasıyla mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, hakkındaki asılsız suçlamaların, "kimliği belirsiz, yalan ve iftira için açılmış bazı Twitter hesaplarında" dillendirildikten sonra, muhalefet partilerinin milletvekilleri tarafından gerçek bilgiymiş gibi kullanıldığını, ardından da gazete sütunlarına taşındığını söyledi.

"Habercilikten beklediğimiz kalite bu kadar düşük olmamalı. Twitter hesabına dayandırılarak insanların hayatı bu şekilde kolayca zedelenememeli" diye konuşan Bilal Erdoğan, isim vermeden CHP Parti Sözcüsü Haluk Koç'u eleştirdi.

İstanbul'da bir lokantada esnafın ricasını kırmayıp hatıra fotoğrafı çektirdiğini ancak daha sonra bu kişilerin sosyal medyada IŞİD üyesiymiş gibi yansıtıldığını Bilal Erdoğan,

Bilal Erdoğan, CHP Sözcüsü Haluk Koç'un, kendisinin ‘IŞİD’lilerle fotoğraf çektirdi’ iddiasını “bu kişilerin esnaf olduklarının ortaya çıkmasına rağmen” gündeme taşıdığını söyledi. Koç’un kendisinden özür dilemediğini söyleyen Bilal Erdoğan bu konuda şu açıklamaları yaptı:

"İstanbul'da, meşhur bir lokantanın sahiplerinin ricasını kırmayıp hatıra fotoğrafı çektirdim. Bu fotoğrafları önce kimliği belirsiz bir twitter hesabı, 'Bilal Erdoğan DAEŞ militanlarıyla birlikte' diye takipçilerine aktardı. Ardından da Anamuhalefet Partisinin bir genel başkan yardımcısı, doğruluğunu araştırmadan, işin aslını öğrenme zahmetine girmeden, bu fotoğrafı basınla paylaştı. Birkaç saat sonra da hem bu twitter hesabı hem de Anamuhalefet Partisinin Genel Başkan Yardımcısı, tüm Türkiye'ye rezil oldular. Ne beklersiniz, mahcup olmalarını, utanmalarını, hatalarını anlayıp özür dilemelerini beklersiniz. Birazcık haysiyet olsa, sokağa dahi çıkmamalarını beklersiniz. Ama bir özür bile dilemediler. 'Böyle bir hata yaptım, filanca tarafından aldatıldım' diyemez mi? 'Bu seçim tutkusu, hırsı, bu partinin geldiği haller beni böyle bir sıkıntılı duruma soktu ki bunu yapmak zorunda kaldım' demeli. Maalesef o da yok. Biz asla bugüne kadar, bunlara aynı şekilde karşılık vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Edebimize güvenip edepsizlik yapıyorlar ama millet onlara gereken cevabı veriyor."

Kendisi hakkında Türkiye'de üretilen iftiraların uluslararası siyasete ve uluslararası medyaya da taşındığına dikkati çeken Bilal Erdoğan, "Türkiye'nin sınırlarını ihlal eden Rus uçağı düşürüldükten sonra, bir anda kendimi uluslararası siyasetin ve medyanın hedefi olarak buldum. Türkiye'de hakkımda üretilen tüm yalanların, ısıtılıp Rusya yönetimi tarafından, Rus medyası tarafından, dünyanın birçok ülkesinde gazete ve televizyonlar tarafından kullanıldığını gördüm. Yalanların, iftiraların ne kadar hızlı yayıldığına şahit oldum. Şunu artık çok net olarak görüyorum; Türkiye'deki bazı kirli odaklar, kendi itibarlarını kirletmek uğruna yalan söylüyorlar, bu yalanları adeta Türkiye ile çıkarı çatışan ülkelere, uluslararası medyaya servis ediyorlar. Ne yaptıklarını çok iyi bildiklerine eminim. Gerek kimliği belirsiz sosyal medya hesapları, gerek belli medya kuruluşları, gerekse belli siyasetçiler, çok kolay yalan söylerken, aslında nereye hizmet ettiklerini, nereye servis verdiklerini çok iyi biliyorlar. 'Türkiye'de itibarımız kirlenecek ama Türkiye düşmanlarına malzeme üretmeliyiz' diye hareket ediyorlar. Beni ya da benim ismimi asla yıpratamazlar, ne var ki Türkiye'ye çok büyük zarar veriyorlar" diye konuştu.

Kimin ne dediğiyle ilgilenmediğini ifade eden Bilal Erdoğan, "Uluslararası siyasetin ve uluslararası medyanın kirli algı operasyonlarına aldırmıyorum. Benim için önemli olan milletimizin hissiyatıdır. Milletimizin ferasetine güveniyorum. Eğer milletimizin feraseti olmasaydı bu ülke son 13 yılda bu büyük mesafeleri alamazdı" dedi.

"Türkiye içinde muhalif çevrelerin organizasyonuyla üretilen iftiralar, Türkiye içinde kalmıyor. Türkiye ile çıkarları çatışan ülkeler tarafından da kullanılıyor" diyen konuşan Erdoğan, şunları kaydetti :

"Böyle asılsız, gerçek dışı bir malzemeyi yaydığınızda Türkiye'nin büyümesini istemeyenler, Türkiye'ye zarar vermek isteyenler bu iftiralara sarılıyorlar. Bu iftiraları DAEŞ, PKK veya başka terör örgütleri de kullanıyor. Yeri geldiğinde başka ülkeler kullanıyor. Türkiye hava sahasını ihlal eden uçağın düşürülmesinin ardından maalesef Rusya medyasının, Rus propaganda makinesinin de bu iftiralara sarıldığını gördük. Ana muhalefet partisi mensuplarının, bu malzemeyi bilinçsizce yaydıklarına inanmıyorum. Geçmişte gazete kupürleri nasıl parti kapatmalar için, masum insanları mahkum etmek için kullanılıyorsa, bugün de gerek Cumhurbaşkanımızı, gerek onun kurduğu partiyi, gerekse beni mahkum etmek için bu asılsız malzemeler dolaşıma sokuluyor. Tekrar etmeliyim ki bu algı operasyonlarında hedef, Cumhurbaşkanımızdan, AK Parti'den, benden ziyade, Türkiye'nin bizzat kendisidir. Türkiye'ye operasyon yapmak istiyorlar. Türkiye üzerinde ameliyat yapmak istiyorlar. Türkiye medyasının ve muhalefet partilerinin böyle bir operasyonda vasıta olarak kullanılması çok büyük talihsizliktir."

IŞİD’in, en çok terör saldırısı düzenlediği ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini ve örgütle en ciddi ve somut mücadeleyi Türkiye'nin yaptığını kaydeden Bilal Erdoğan, ancak medya kuruluşlarının bu gerçeği gündeme taşımadığı için IŞİD gerçeğinin Batı dünyasında çok bilinmediğini söyledi.

IŞİD'in Türkiye'yi sürekli tehdit eden, saldırılar düzenleyen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kast eden bir terör örgütü olmasına karşın, bunun tam tersi yönde algı oluşturulmaya çalışıldığını ileri süren Erdoğan, şunları söyledi :

"Bu konuda da maalesef bir uluslararası oyunun oynadığını görüyoruz. DAEŞ, aylar öncesinde, yüksek çözünürlüklü kaliteli videolarından bir tanesinde, direkt Cumhurbaşkanımızı, İstanbul'u tehdit etti. Nedense bunlar, Batı medyasında yer bulmadı. Ankara'da, Suruç'ta bomba patlatıyor, insanlarımızın canına kıyılıyor ama bakıyorsunuz Türkiye'nin DAEŞ'i desteklediği ya da göz yumduğu şeklinde haberler çıkıyor. DAEŞ, Türkiye'nin düşmanı. DAEŞ, bazı terör eylemlerini İslam adına yaptığını iddia ediyor diye siz bir dini, onun mensuplarını töhmet altında bırakamazsınız. DAEŞ bütün Müslümanlara, İslam dininin temel barış mesajına zarar veren alçak bir terör örgütüdür."

Doktorasının son aşamasında olduğunu ve tezini yazdığını ifade eden Bilal Erdoğan, "Doktora tezimi hızla yazıp, tamamlamak istiyorum. Ülkemden daha fazla ayrı kalmayı, uzak kalmayı doğru bulmuyorum. Ancak doktora çalışmasında tam olarak bitiş zamanını öngöremeyebiliyorsunuz. Bu yaza bitmezse yaz sonrasına sarkabilir. Bu süreci uzatmadan doktoramı tamamlayıp Türkiye'ye dönmek istiyorum" dedi.

''Koruma olması benim kontrolüm dışında''

Erdoğan, İtalya'nın bu önemli bilim kentinde ilk geldiği dönemlerde hiç tanınmadığı için koruması olmadığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İtalya'ya geldiğimde korumam yoktu, ihtiyaç da yoktu. Ancak sosyal medyada, Türkiye ve dünya medyasında yalan haberler çıkınca, İtalyan devleti koruma vermeyi uygun gördü. Onlar koruma vermeyi düşününce tabi Türkiye'den de koruma desteği geldi. Bunlar, tamamen benim kontrolüm dışında olan şeyler. İtalyan otoriteleri, Türkiye'deki güvenlik kurumlarımız böyle bir karar alınca bize de fazla seçenek bırakmıyorlar doğrusu. Bu, insan hayatını kolaylaştıran değil, zorlaştıran bir unsur. Her anımız güvenlik görevlilerin eşliğinde geçmek durumunda kalıyor."