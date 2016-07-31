Bilal Erdoğan: 15 Temmuz gecesi kendimizi olabilecek en kötü şeye hazırladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlatırken, "Hemen kendimizi olabilecek en kötü şeye hazırladık. Zaten babadan öğrendiğimiz de hep onlara hazırlıklı olmak. Cumhurbaşkanımız bizi o şekilde hazırladı. Allah ondan razı olsun" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Atlı Okçuluk Şampiyonası için Kayseri'ye giden Bilal Erdoğan şunları söyledi:

"Hemen kendimizi olabilecek en kötü şeye hazırladık. Zaten babadan öğrendiğimiz de hep onlara hazırlıklı olmaktı. Cumhurbaşkanımız bizi o şekilde hazırladı. Allah, ondan razı olsun. Şunu da gördük, asıl koskoca, büyük Türk ailesinin birer ferdi olarak, kaderini artık bu memleketin, bu toprakların kaderine bağlamış insanlar olarak, bütün milletin o şekilde yetiştiğini görmek bizleri onurlandırdı, gururlandırdı. Elhamdülillah bu millet, bu topraklara nasıl sahip çıkacağını, dışarıdan gelebilecek hangi hayasız taarruz olursa olsun, sahip çıkacağını da göstermiş oldu. O gece bütün sıkıntılarıyla Elhamdülillah geride kaldı. Şimdi hem Türkiye’de böyle şeylerin tekrarlanmaması için gerekli yapısal değişikliklerin, büyük ciddi adımların atılması zamanı. Hem de ondan sonra hayatımıza devam etme zamanı."