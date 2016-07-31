T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Bilal Erdoğan: 15 Temmuz gecesi kendimizi olabilecek en kötü şeye hazırladık

"Türkiye’de böyle şeylerin tekrarlanmaması için gerekli yapısal değişikliklerin zamanı"

31 Temmuz 2016 17:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlatırken, "Hemen kendimizi olabilecek en kötü şeye hazırladık. Zaten babadan öğrendiğimiz de hep onlara hazırlıklı olmak. Cumhurbaşkanımız bizi o şekilde hazırladı. Allah ondan razı olsun" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Atlı Okçuluk Şampiyonası için Kayseri'ye giden Bilal Erdoğan şunları söyledi:

"Hemen kendimizi olabilecek en kötü şeye hazırladık. Zaten babadan öğrendiğimiz de hep onlara hazırlıklı olmaktı. Cumhurbaşkanımız bizi o şekilde hazırladı. Allah, ondan razı olsun. Şunu da gördük, asıl koskoca, büyük Türk ailesinin birer ferdi olarak, kaderini artık bu memleketin, bu toprakların kaderine bağlamış insanlar olarak, bütün milletin o şekilde yetiştiğini görmek bizleri onurlandırdı, gururlandırdı. Elhamdülillah bu millet, bu topraklara nasıl sahip çıkacağını, dışarıdan gelebilecek hangi hayasız taarruz olursa olsun, sahip çıkacağını da göstermiş oldu. O gece bütün sıkıntılarıyla Elhamdülillah geride kaldı. Şimdi hem Türkiye’de böyle şeylerin tekrarlanmaması için gerekli yapısal değişikliklerin, büyük ciddi adımların atılması zamanı. Hem de ondan sonra hayatımıza devam etme zamanı."

ETİKETLER

bilal erdoğantayyip erdoğanın oğlu15 temmuzdarbe girişimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24