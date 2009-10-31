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'Bihter yakında randevu evine düşecek'

Müjde Ar, Aşk-ı Memnu'daki Bihter karakterini bakın nasıl yorumladı...

31 Ekim 2009 02:00

Müjde Ar, Aşk-ı Memnu'daki Bihter karakterini bakın nasıl yorumladı...

NTV'de ekrana gelen Güzel Haberler programında konuşan Müjde Ar, bir dönem kendisinin oynadığı Bihter karakteriyle ilgili ilginç değerlendirmeler yaptı.

Dizide Behlül'ün Bihter'i aldattığını ve Bihter'in bu duruma çıldırdığını belirten Müjde Ar, "Eski Aşk-ı Memnu'yu biz 7 bölümde bitirmiştik.

Çünkü romanın boyu o kadar. Bu böyle uzadıkça uzadı, uzadıkça uzadı. Korkuyorum biraz daha uzarsa Bihter randevu evine düşecek. O hale geldi" diye konuştu.

Facebook'ta Aşk-ı Memnu dizisi için açılan gruptan bahseden Müjde Ar, orada yer alan şu mesajı okudu ve stüdyoyu kahkahaya boğdu:

"Aşk-ı Memnu, genel izleyici kategorisinden olmasın, gelecek nesil, yengelere saldırmasın."

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