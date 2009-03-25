Bihter şeytana uyuyor!

Kanal D’nin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem’in oynadıkları, Halit Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eserinden uyarlanan reyting rekortmeni dizisi “Aşk-ı Memnu”nun bu bölümünde; kendine daha fazla yalan söyleyemeyeceğini anlayan Bihter de, bir anlık zaafına yeniliyor ve kendini yasak aşk ateşinin içinde buluyor.



Behlül’ün kayıplara karıştığı gece, eski sevgililerinden biriyle kendisini aldattığını düşünen Elif, nişan yüzüğünü geri yollar. Behlül’ü nişanın bozulmasından çok, kendisine bile itiraf edemediklerini, içkiliyken Bihter’e söylemesi ilgilendirmektedir. Adnan Bey, Behlül’den Elif konusunda yaptığı hatayı acilen düzeltmesini ister. Bu arada Bihter de arabuluculuk için kolları sıvar.



Firdevs Hanım, evdeki hâkimiyeti tamamen ele geçirmek için önündeki bütün engelleri kaldırmaya kararlıdır. Bu sefer eline çok değerli bir koz geçer. Firdevs Hanım, bu kozla evdeki tüm dengeleri değiştirmeye hazırlanmaktadır.



Köşkte kapalı kapılar ardında yaşananlar Peyker’in de dikkatini çeker. Peyker, Bihter’in neden Firdevs Hanım’a boyun eğdiğini sorgulamaya başlayınca Bihter’in huzursuzluğu iyice artar. Bihter, Behlül’ün gizli sığınağıyla birlikte onun bambaşka bir yüzünü keşfeder.



Bir anlık zaafına yenilen Bihter, kendine daha fazla yalan söyleyemeyeceğini anlar. Gizli gizli yanan ateş, çok yakında büyük bir yangına dönüşecektir.

