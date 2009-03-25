T24 LogoT24 Logo
Magazin

Bihter şeytana uyuyor!

“Aşk-ı Memnu”nun bu bölümünde; kendine daha fazla yalan söyleyemeyeceğini anlayan Bihter, bir anlık zaafına yeniliyor ve kendini yasak aşk ateşinin içinde buluyor.

25 Mart 2009 02:00

Kanal D’nin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem’in oynadıkları, Halit Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eserinden uyarlanan reyting rekortmeni dizisi “Aşk-ı Memnu”nun bu bölümünde; kendine daha fazla yalan söyleyemeyeceğini anlayan Bihter de, bir anlık zaafına yeniliyor ve kendini yasak aşk ateşinin içinde buluyor.

Behlül’ün kayıplara karıştığı gece, eski sevgililerinden biriyle kendisini aldattığını düşünen Elif, nişan yüzüğünü geri yollar. Behlül’ü nişanın bozulmasından çok, kendisine bile itiraf edemediklerini, içkiliyken Bihter’e söylemesi ilgilendirmektedir. Adnan Bey, Behlül’den Elif konusunda yaptığı hatayı acilen düzeltmesini ister. Bu arada Bihter de arabuluculuk için kolları sıvar.

Firdevs Hanım, evdeki hâkimiyeti tamamen ele geçirmek için önündeki bütün engelleri kaldırmaya kararlıdır. Bu sefer eline çok değerli bir koz geçer. Firdevs Hanım, bu kozla evdeki tüm dengeleri değiştirmeye hazırlanmaktadır.

Köşkte kapalı kapılar ardında yaşananlar Peyker’in de dikkatini çeker. Peyker, Bihter’in neden Firdevs Hanım’a boyun eğdiğini sorgulamaya başlayınca Bihter’in huzursuzluğu iyice artar. Bihter, Behlül’ün gizli sığınağıyla birlikte onun bambaşka bir yüzünü keşfeder.

Bir anlık zaafına yenilen Bihter, kendine daha fazla yalan söyleyemeyeceğini anlar. Gizli gizli yanan ateş, çok yakında büyük bir yangına dönüşecektir.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24