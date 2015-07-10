Big Chefs Türkiye’deki en büyük restoranını kapatmak zorunda kaldı

Geçtiğimiz yıl 1.5 milyon dolar yatırımla Diyarbakır Fıskaya’da 4 bin metrekarelik alana restoran açan ‘Big Chefs’, yeri belediyeden kiralayınca bölge halkı ayaklandı. ‘Belediyenin yeri halka açıktır, restoran olmaz’ diye protesto edilen Big Chefs, Türkiye’deki en büyük restoranını 1 yılda kapatmak zorunda kaldı.

Hürriyet’ten Elif Ergu’nun haberine göre; son yıllarda hızlı bir büyüme yakalayan restoran zinciri ‘Big Chefs’, Diyarbakır’da açtığı 4 bin metrekarelik restoranı kapatmak zorunda kaldı. “Belediyenin yeri halka açıktır, restoran olmaz” protestolarıyla karşılaşan Big Chefs’in Diyarbakırlı kurucu ortağı Gamze Cizreli, “Restoranın açıldığı yerin belediyeden kiralanması bölgede oturanların tepki göstermesine neden olunca, en büyük şubeyi kapatma kararı aldık” dedi.

‘Diyarbakır’dan tamamen çıkmayı düşünmüyoruz’

Diyarbakır’daki gelişmeleri anlatan Gamze Cizreli ve ortağı Saruhan Tan, “Diyarbakır’dan tamamen çıkmayı düşünmüyoruz. Yeni yer bakıyoruz” açıklamasını da yapıyor. Diyarbakır’da önemli bir yatırım yaptıklarının altını çizen Gamze Cizreli şunları söylüyor: “Bu restoran aynı zamanda Diyarbakır’ın ilk Batılı mutfağı olarak da öne çıkmıştı. Big Chefs restoranları arasında en büyük şube unvanını da alan Fıskaya’daki Big Chefs’te sorun çıktı. Ancak memleketim olan Diyarbakır’dan çıkmayı düşünmüyoruz. Eylül ayında Diyarbakır Seyrantepe’de 400 metrekarelik daha küçük bir alanda Big Chefs yeni yerinde açılacak.”

Big Chefs’in İstanbul dışındaki illerde de büyümeye devam edeceğini anlatan Cizreli, şöyle devam etti: “İlk etapta ‘üniversiteleri olan’ illeri tercih ediyoruz. Gelir seviyesi de önemli ancak dışarıda yeme içme kültürü de olmalı. Örneğin Kayseri’de birçok şehre göre gelir durumu iyi ama dışarıda yeme içme kültürü beklediğimiz kadar yüksek değil. Big Chefs olarak Antalya, Eskişehir, Antakya ve İzmir’de şubeleşmeyi planlıyoruz. 2014 yılında 100 milyon lira ciro yaptık. Yeni açılan restoranlarla 2015’te yüzde 30 büyümeyi hedefliyoruz. Big Chefs son 5 yılda her yıl yüzde 30-40 büyüyor.”

Big Chefs restoranlarının sayısının 34’ü bulduğunu anlatan Saruhan Tan, “Tarabya Big Chefs’te bir yenilik yaptık. Eski Tarabya Plajı’nın hemen yanındaki Palet restoranda faaliyet gösteren Tarabya Big Chefs artık aynı zamanda ‘beach club’ olarak da hizmet verecek. Restoranın deniz kıyısında şezlonglar, şemsiyeler açıldı. İşletmemiz plaj ruhsatlı bir yer. Hıfzısıhha Kurulu’nan rapor da aldık. Tarabya plajındaki bölge, denize girmeye uygun” dedi.

‘Cirosu en yüksek Tarabya ve Anadolu Hisarı şubeleri’

İstanbul’da 16 restoranları bulunduğunu belirten Saruhan Tan, şu değerlendirmeyi yaptı: “En çok ciroyu da Tarabya Big Chefs ve Anadolu Hisarı Big Chefs yapıyor. Ancak ciroda bu iki yeri geçen restoranlarımız Dubai’de. Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin raşid El Maktum ortaklığında açılan Big Chefs Dubai ciroda şampiyon. Dubai vitrin oldu. Güney Doğu Asya ülkeleri de ilgilenmeye başladı. Malezya ve Singapur’da da Big Chefs açmak isteyenler var. Bu yılki en büyük çıkışımız ise Suudi Arabistan’da gerçekleştirdik. Suudi Arabistan’da ilk şubeyi Cidde’de açacağız. 2016 yılında ise ikinci şube Riyad’ta açılacak.”

Geçen sezon en çok izlenen dizilerden biri olan Paramparça dizisinde Erkan Petekkaya’nın canlandırdığı karakterin ofisi Gamze Cizreli’nin Tarabya’daki ofisi ve dizideki restoran da Tarabya Big Chefs. Restoranda haftada bir gün çekim yapıldığını anlatan Gamze Cizreli, önümüzdeki sezonda da çekimlerin devam edeceğini söylüyor.