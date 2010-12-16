Big-Bang'de paralele evren iddiası

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İngiliz bilim insanlarının yaptığı inanılmaz keşif, evrenimizin "paralel evrenler" ile yakın geçişte sürtülmüş olabileceğini gösteriyor.Büyük Patlama'nın ardından oluşan kozmik mikrodalga arka plan radyasonunun incelendiği sırada keşfin yapıldığı söyleniyor.Daily Mail gazetesinin haberine göre, bilim insanları, bu radyasyonun içerisinde evrenimizin, başka bir evrenle en az dört kez "sürtünmesinden" kaynaklanan kozmik yaralara dair iz bulmuş olabileceklerini açıkladılar.Bulunan bilgiler, evrenimizin sonsuz genişlemesi teorisine dayanıyor. Bu teoride, eğer evrenimiz kainatta bir damlacıksa, diğer evrenlerin de kendi fizik kuralları dahilinde, tüm evrenlerin bir arada var olabileceği düşünülüyor.Londra Üniversitesi Koleji'nde Fizik ve Astronomi Departmanı'ndan Stephen Feeney tarafından yapılan keşif, bilim insanları arasında büyük heyecan yarattı.Bir kısmı teoriye karşı çıkarken, teoriyi destekleyenler, araştırmaların derinleştirilmesini istiyor. Yapılan açıklamada, geçmişte yaşanmış bir evren çarpışmasının kanıtlanması halinde hem kendi evrenimizin hem de diğer evrenlerin anlaşılmasında büyük aşama kaydedileceği belirtiliyor.