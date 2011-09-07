-Bienvenu takımla ilk antrenmana çıktı İSTANBUL (A.A) - 06.09.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Orduspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren akşam antrenmanında sarı-lacivertliler, ısınma ve pas çalışmalarının ardından uzun süre yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenmana milli takımlarda bulunan Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Serdar Kesimal, Gökay Iravul, Berk Elitez, Miroslav Stoch'un yanı sıra sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Gökhan Gönül, Emre Belözoğlu ve genç futbolcu Recep Niyaz katılmadı. Kaleci Serkan Kırıntılı da antrenmanda yer almadı. Sabah sağlık kontrolünden geçen Joseph Yobo, özel işleri nedeniyle izinli olduğu için antrenmana katılmadı. Sarı-lacivertli ekibin İsviçre'nin Young Boys takımından transfer ettiği Henri Bienvenu, takımla ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanın ısınma bölümünde yapılan 5'e 2 top kapma çalışması oldukça neşeli geçerken, futbolcuların yeni transfer Bienvenu'yü oldukça sıcak karşıladıkları görüldü. Top kapma oyununda belli sayıda pastan sonra ortada kalan oyuncuya verilen cezadan ilk antrenmanında Bienvenu de nasibini aldı. Neşeli atmosferde kaptan Alex, Kamerunlu futbolcunun sırtına atlarken daha sonra diğer futbolcular Bienvenu'nün yanına gelerek kulağına vurdu. Neşe içinde geçen çalışmanın ardından, antrenman çabukluk ve isabetli pas organizasyonları ve ardından da çift kale maçla devam etti. Çift kale maçta Bienvenu 3 gol atarken, diğer takımdan Özer 5 golle ön plana çıktı. -Bekir korkuttu- Çabukluk ve pas organizasyonları sırasında sağ ayak bileğinden sakatlanan Bekir, milli takımda sakatlık sorunlarıyla karşılaşan teknik heyeti korkuttu. Sağ ayak bileğine aldığı darbeyle acı içinde yerde kalan Bekir, oyun alanının kenarında sağlık ekibinin müdahalesi ve ayağına yapılan bandaj uygulamasının ardından çalışmaya devam etti. Teknik direktör Kocaman bulunduğu bölgeden Bekir'in tedavi olduğu alana doğru gelerek futbolcusunun durumuna baktı. A Milli Futbol Takımında sakatlıklar yaşayan Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül ve Serdar Kesimal'ın ardından Bekir'in, yaşadığı sorun endişe yaratırken, sarı-lacivertli futbolcunun antrenmana devam etmesi teknik ekibi sevindirdi. -Alex ve Sezer frikik çalıştı- Yaklaşık 2 saatlik antrenmanın ardından takımın büyük bölümü tesislere giderken, kaptan Alex ve Sezer sahada kalarak çalışmaya devam etti. Alex ve Sezer bir süre Mert'in koruduğu kaleye frikik atışları yaptı. Fenerbahçe, Orduspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.