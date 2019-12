Biden'ın 'soykırım' videosu Ermenistan'ı karıştırdı

T24

Ermeni diasporasına ait Center for Armenian Rememberence (CAR) isimli internet sitesi, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın gizlice çekildiği anlaşılan ama özgünlüğü doğrulanamayan görüntülerini, önceki gün video paylaşım sitesi Youtube’da yayınladı. Ne zaman çekildiği belirtilmeyen görüntülerde, Biden’ın Demokrat Partisi’nden aktivist bir genç, soru sormak istediğini söyleyerek Başkan Yardımcısı’na yaklaşıyor. Ardından ikili arasında şu konuşma geçiyor:Genç: Ben Ermeniyim. Senato’da yaptığınız iş için size teşekkür etmek istiyorum. Bir sorum var. ABD’deki Ermeni toplumu içinde çok aktifim ve siz de biliyorsunuz ki...Genç: ...çok, çok kızdık. Toplumumuza ne mesaj vermemiz gerektiğini bilmek istiyorum.Biden: Toplumunuza vermeniz gereken mesaj, geri adım atmadığımızdır. Türkler gerçeği kabul etmek zorunda. Yapmamız gereken, bir süredir üzerinde çalışılan ve hâlâ süren uzlaşma süreci. Onlara (ABD’deki Ermeni toplumuna) de ki, Ermenistan Devlet Başkanı beni aradı ve ‘Bak, bu meseleyi şimdi, yani müzakereler sürerken zorlamayın’ dedi. Bu meseleyi geçtik. Artık geçmişte. Her neyse, hakikatin zorla içeriye girme yolları vardır. (Gülüşmeler)Video Ermeni dünyasında şaşkınlık yarattı. CAR, “Diaspora, dünyanın soykırımı tanıması için mücadele ederken, Ermenistan Devlet Başkanı, inkârcılar safına katılıyor. Ne utanç verici, ne şoke edici bir durum” ifadesini kullandı. Armenian Weekly’e göre Sarkisyan ve Biden arasındaki konuşma, geçen 24 Nisan arifesinde gerçekleşti. Ermenistan Devlet Başkanlığı ise dün yaptığı açıklamada, Sarkisyan ile Biden arasında böyle bir görüşmenin gerçekleşmediğini belirtti. Sözcü Armen Arzumanyan’ın yaptığı açıklamada şöyle dendi:“İki yetkili 2009 içinde Sayın Biden’ın girişimiyle iki telefon görüşmesi yapmıştır. Bu görüşmelerde Devlet Başkanı Sarkisyan, Youtube videosunda kendisine atfedilen sözleri doğrudan veya dolaylı olarak söylememiştir. Ermenistan Devlet Başkanı, Ermeni Soykırımı’nın tanınmasının Türkiye ile normalleşme sürecini bozabileceğini asla söylemez. Aksine her açıklamasında soykırımın tanınmasının önemine vurgu yapar. İki mesele birbirine bağlı değildir. Beyaz Saray’ın, söz konusu telefon görüşmesinin resmi metnine sahip olduğuna eminiz. Bu görüşmenin yayımlanması için onlara izin veriyoruz.”Joe Biden, senatörlükten başkan yardımcılığına uzanan siyasi yaşamında en çok gaflarıyla gündeme geldi. En ünlü üç gafı şöyle:1- Kürsüden konuşma yaparken, izleyiciler arasında bulunan tekerlekli sandalyeye mahkum bir senatöre, “Chuck, ayağa kalk da insanlar seni görsün” diye seslendi.2- ABD Başkanı Obama’nın soyadını yanlış söyledi, “Barack America” dedi.3- Domuz gribi salgını sırasında “Bence kimse kapalı hiçbir yere girmemeli” diyerek halkta panik yaratınca makamından acilen düzeltme yapıldı.67 yaşındaki Biden, yalan söylediği ve abarttığı iddiasıyla da sık sık eleştiriliyor. En bilinen iki yalanı şunlar:1- “Obama hiçbir zaman Ahmedinejad ile koşulsuz masaya oturacağını söylemedi” dedi. Oysa Obama bunu söylemiş, hatta o dönemde başkanlık yolunda rakibi olan Biden bu sözleri sert dille eleştirmişti.2- Bir defasında dönemin başkanı George W. Bush’un kendisine “Ben liderim” dediğini, kendisinin de “Ama Sayın Başkan, arkanıza bakın, kimse sizi takip etmiyor” yanıtını verdiğini öne sürdü. Bush’un kurmayları bunu yalanladı.