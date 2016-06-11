Biden’dan Stanford’daki tecavüz mağduruna açık mektup

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Stanford Üniversitesi’nde kampüs arkadaşlarından birinin tecavüzüne uğrayan öğrenciye açık bir mektup yazdı.

Genç kadını yaşadıklarıyla ilgili olarak tecavüzcüye hitaben Buzzfeed’e yazdığı mektuptan dolayı tebrik eden Biden, bunu çok cesurca bulduğunu belirtti.

Bilinçsiz haldeyken kendisine saldıran Turner’a hitaben bir mektup kaleme alan 23 yaşındaki genç kadın, bu mektubu mahkeme salonunda sesli okumuştu. Hakkındaki 3 cinsel istismar suçlaması nedeniyle 14 yıl hapis cezasıyla yargılanan Stanford Üniversitesi öğrencisi Brock Turner ise sadece 6 ay ceza almıştı.

“Cesur bir genç kadına açık mektup”

Turner'a verilen ceza ve babasının ’20 dakikalık olayın bütün hayatını etkilememesi gerektiği’ şeklindeki savunması özellikle sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Bir milyona yakın insan da, cezayı veren yargıç Aaron Persky'nin görevden alıkoyulmasıyla ilgili kampanyayı imzaladı.

Milyonlarca kişi tarafından okunan mektupta yazılanlar karşısında ‘öfkeyle dolduğunu’ belirten Biden da, 'Cesur Bir Genç Kadına Açık Mektup' başlığı altında şunları söyledi:

"Üniversite kampüslerimize yerleşmiş ve yıllardır beş kadından birinin cinsel tacizine neden olan bir kültürün kurbanı oldun. Hikâyeni okuyan milyonlarca insan seni asla unutmayacak.

Sana yaptıklarını mahkemede tekrar tekrar yaşamış olman acı verici. Ama sen yine de bu olayın başkasının başına gelmemesi için bunu yaptın. Cesaretin nefes kesici.”

​“Kongrede de okunacak”

Öte yandan, tecavüz kurbanı genç kadının yazdığı mektubun ABD Kongresi’nde de okunacağı açıklandı. Kaliforniya temsilcisi Jackie Speier’ın gelecek hafta özel bir oturum düzenleyeceğini belirten Huffington Post gazetesi, etkinliğe hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların katılacağını ifade etti.