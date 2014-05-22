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Dünya
Deutsche Welle

Biden'dan Ada'ya yardım teklifi

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Kıbrıs’ın birleşmesi için ülkesinin yardıma hazır olduğunu söyledi.

22 Mayıs 2014 21:56


Kıbrıs’ta temaslarda bulunan ABD Başkan Yardımcısı Biden, Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi. Kıbrıs’ı ABD’nin "stratejik ortağı" olarak nitelendiren Biden, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için yardıma hazır olduklarını ve soruna çözüm bulunabileceğini dile getirdi.

Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasındaki birleşme görüşmelerini canlandırmak isteyen Biden, bölgenin ekonomik potansiyeline değindi. Biden, Akdeniz’in doğusunda bulunan doğalgaz kaynaklarına dikkat çekerek bunun bölgenin tamamı açısından bir istikrar faktörü olduğunu söyledi.

Kıbrıs'ın terörle mücadelede ve Suriye’nin kimyasal silahlarının imha edilmesinde ABD’nin önemli bir ortağı olduğunu kaydeden Biden, birleşik bir Kıbrıs’ın İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılmasına ve böylece Rusya’ya enerji bağımlılığının azalmasına yardımcı olabileceğini ifade etti.

Öte yandan Kıbrıslı şirketler, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların ülke ekonomisini olumsuz etkilemesinden şikayet ediyor. Biden'ın bu konuda da Ada'da temaslarda bulunması bekleniyor.

Ada'nın Türk tarafında Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile de bir araya gelen Biden'ın Türk ve Rum tarafından sivil toplum temsilcileriyle de buluşması planlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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