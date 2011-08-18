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Ekonomi

Biden: ABD ve Çin ortak zemin bulmalı PEKİN (A.A)

18 Ağustos 2011 15:13

-Biden: ABD ve Çin ortak zemin bulmalı PEKİN (A.A) - 18.08.2011 - ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, dünya ekonomisinin istikrarının, ABD ve Çin arasındaki ilişkinin niteliğine bağlı olduğunu bildirdi. Resmi ziyaret için Pekin'de bulunan Biden, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Xi Jinping ile bir araya geldi. Biden, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, dünya ekonomisinin istikrarının Çin ve ABD arasındaki ilişkiye bağlı olduğunu vurgulayarak, iki ülkenin küresel ekonominin desteklenmesi için ortak bir zemin bulması gerektiğine dikkati çekti. Hiçbir ilişkinin ABD ile Çin arasında oluşturulması gereken yakın ilişkinden daha önemli olmadığına vurgu yapan Biden, dünyanın geri kalanının ekonomik istikrarının, ABD-Çin işbirliğinin küçük bir parçası olmadığını ifade etti. Xi ise iki ülkenin, ''Piyasalarda güvenin artırılması ve makroekonomik politikalardaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda ortak sorumlulukları bulunduğunu'' ifade ederek, dünyanın geri kalanı ve ABD için istikrarlı ve güçlü Çin'in müspet olduğu düşüncesi konusunda Biden'le hemfikir olduğunu belirtti.  Dünyanın en büyük iki ekonomisinin, küresel ekonomik toparlanmayı desteklemek için G20'de birlikte çalışmaları gerektiğine işaret eden Xi, mevcut durumda Çin ve ABD'nin daha fazla ortak çıkarı bulunduğunun ve daha fazla sorumluluğu üstüne alması gerektiğinin altını çizdi.

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