Biden yönetiminin Asya turu başladı; ABD'li ve Japon bakanlar "Çin'in baskıcı davranışlarına" karşı duracaklarını belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Tokyo ziyaretinde mevkidaşlarıyla yaptıkları ortak açıklamada "Çin'in baskıcı ve istikrarsızlaştırıcı davranışlarına" karşı durmaya bağlılıklarını ifade etti.

AFP'nin aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin'in Asya turunun ilk ayağı Japonya'nın başkenti Tokyo oldu. ABD'li bakanlar burada Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu Motegi ve Savunma Bakanı Nobuo Kişi ile görüştü.

ABD'li ve Japon bakanların ortka açıklamasında "Çin'in varolan uluslararası düzenle uyumsuz davranışları siyasi, ekonomik, askeri ve teknolojik sorunlar çıkarıyor. Bakanlar, Çin'in bölgedeki diğerlerine karşı baskıcı ve istikrarsızlaştırıcı davranışlarına karşı duruşlarına bağlıdır" ifadeleri yer aldı.

İki taraf da Çin'in adımlarını vurgulayarak "bölgedeki yıkıcı gelişmelerden ciddi endişe duyduklarını" belirtti.