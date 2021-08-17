Biden yönetimi, Afgan mülteciler için 500 milyon dolar bütçe ayırdı

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Afgan mülteciler için 500 milyon dolar ilave fon ayırdığı bildirildi.

Fonun, "beklenmedik sığınmacı ve göç gereksinimleri, çatışmanın kurbanları ve Afganistan'daki durumun sonucu olarak risk altında bulunanların acil ihtiyaçlarını karşılama" amacı taşıdığı belirtildi.

Fondan Özel Göçmen Vizesi (SIV) başvurusunda bulunanların faydalanması öngörülüyor.

Fonun, uluslararası organizasyonlar, sivil toplum kuruluşları ve ABD bakanlıkları aracılığıyla kullanılabileceği ifade edildi. (AA)

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