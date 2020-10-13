Biden yanlışlıkla "Senato yarışında olduğunu" söyledi, Trump alay etti

ABD'de Demokrat başkan adayı Joe Biden, pazartesi günü gaf yaparak "senatoya aday olduğunu" söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre içinde Biden'ı bu gafı için hedef aldı.

Toledo'da ufak bir miting düzenleyen Biden, "Bir araya gelmeliyiz. Ben bu yüzden aday oldum. Bu yüzden Senato yarışında olan gururlu bir Demokratım" dedi. Biden, daha sonra kendini düzelterek başkanlığa aday olduğunu söyledi.

Biden, eski senatör ve başkan adayı Mitt Romney'den de "mormon senatör adayı" olarak bahsederken ismini kullanmadı.

Trump bu gafların ardından Biden'ı hedef alan bir dizi Twitter paylaşımında bulundu. ABD lideri, "Uykucu Joe Biden ekstra kötü bir gün geçiriyor. Mitt Romney'nin adını hatırlayamadı, Senato adayı olduğunu söyledi ve hangi eyalette olduğunu unuttu. Bunları ben yapsam diskalifiye olurdum. O yapınca sadece uykucu Joe'luk oluyor" yazdı.

74 yaşındaki Trump, 77 yaşındaki rakibinin sık sık başkanlık yapacak kadar sağlıklı olmadığını söylemişti.