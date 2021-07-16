Biden ve Merkel'den "dış güçlere karşı birlik" mesajı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki görüşmeleri sonrasında Donald Trump döneminde ilişkilerde oluşan hasarı onarma ve yakın iş birliği mesajı verdi.

Biden'ın 20 Ocak'ta görevi Trump'tan devralması sonrasında Washington'a resmi ziyaret gerçekleştiren ilk Avrupalı lider olan Merkel, "Biz sadece müttefik ve partner değil, aynı zamanda yakın dostluk bağı bulunan iki ulusuz" dedi. Biden da bu yakın ilişkide iş birliği dışında bir seçenek bulunmadığını belirterek görevi Eylül ayındaki seçimlerde devredecek ve siyaseti bırakacak olan Merkel'e "güçlü liderliğinden" dolayı teşekkür etti. Biden Merkel'e hitaben, "Almanya ile ABD arasındaki ortaklığın, sizin de kurulmasına katkıda bulunduğunuz temel üzerinde daha da güçleneceğini biliyorum" diye konuştu.

Görüşmede imzalanan "Washington Bildirgesi"nde iki ülke, "Tüm dünyada barış, güvenlik ve refahın desteklenmesinde ikili yakın iş birliği" taahhüt etti. Bildirgede "Açık toplumları savunmayı taahhüt ediyoruz. Dünyanın her yerinde ulusların özgür, dış etkiler ve yabancı güçlerin zorlama ve baskısı olmaksızın siyasi geleceklerini kendilerinin tayin edebilmesi gerekir" ifadesi yer aldı.

Dış güçlere karşı NATO'da birlik vurgusu

Almanya'nın yeniden birleşmesinin üzerinden on yıllar geçerken Avrupa'da birlik, özgürlük ve barışın hakim olmaya devam etmesi için yorulmadan çalışma taahhüdünün yer aldığı bildirgede, "yabancı güçlerin bu hedefin önünde engel teşkil ettiği durumlarda birlik olunacağı, savunma hattının güçlendirileceği, dayanışmanın artırılacağı" belirtildi. NATO'nun bu savunmada oynadığı merkezi role de işaret edilerek, bir üye ülkeye yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağı ilkesini ifade eden 5'inci maddeye olan tam bağlılık vurgulandı.

Bildirgede, "Ortak sınamalara karşı küresel çözümler geliştirilmesinde öncü rol üstlenme yönündeki sorumluluğumuzun bilincindeyiz" ifadesine de yer verildi.

Kuzey Akım 2'de anlaşmazlık sürüyor

Basın toplantısında ABD ile Almanya arasında en pürüzlü konular arasında yer alan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı da gündemdeydi. "İyi dostlar arasında da görüş ayrılıkları olabilir" diyen Biden, Rusya'yı enerji kaynaklarını Ukrayna gibi komşularına karşı "silah" ya da baskı aracı olarak kullanmaması konusunda uyardı ve bu konuda Merkel ile aynı görüşte olduklarını vurguladı. Kuzey Akım 2 konusundaki endişelerini Merkel'e bir kez daha ilettiğini belirten Biden, "ABD ve Almanya Ukrayna'yı reform sürecinde, egemenlik ve toprak bütünlüğü konularında destekleme hususunda mutabıktır" dedi.

Rus doğal gazını Ukrayna'yı dışarıda bırakarak Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşıyacak olan boru hattı projesi, Rusya'nın Avrupa'daki nüfuzunu artıracağı gerekçesiyle Doğu Avrupa ülkelerinde de endişe yaratıyor. ABD, projenin enerji alanında Avrupa'nın Rusya'ya bağımlılığını artıracağını savunuyor.

Merkel ise basın toplantısında konuyla ilgili olarak Kuzey Akım 2'nin bir ek proje olduğunu, transit ülke Ukrayna'ya bir seçenek oluşturmadığını vurguladı. Merkel, Rusya'nın Ukrayna'nın transit ülke olarak haklarını elinden almaya kalkışması durumunda aktif bir şekilde harekete geçecekleri güvencesi verdi.