Biden ve Cinping video konferansla görüşecek; insan hakları ve Tayvan gündemleri masada olacak

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, pazartesi günü sanal bir zirveyle görüşecek. Görüşmede, insan hakları, Tayvan gibi gündemlerin masada olması bekleniyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD ve Çin liderleri şu ana kadar telefonda görüşse de video konferansın Biden ve Cinping arasında en kapsamlı görüşme olacağı belirtildi.

ABD ve Çin, pek çok konuda fikir ayrılıklarına rağmen geçen hafta iklim krizi konusunda iş birliği yapmak üzere anlaşmıştı.

ABD ve Çin arasındaki tansiyon son dönemde, Tayvan'daki son gelişmeler, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong'daki insan hakları ihlallerine ilişkin tartışmalar ve uluslararası ticaretle ilgili konularda yükselmişti.