Biden ve Cinping, Tayvan anlaşmasına bağlı kalma kararı aldı

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayvan ve Çin arasında hava savunma tanımlama bölgesi (ADIZ) üzerinden gerilim yükselirken, Tayvan anlaşmasına bağlı kalmak konusunda anlaştı.

BBC’de yer alan habere göre, ABD Başkanı Biden, Çin lideri Cinping ile “Tayvan anlaşmasına” bağlı kalmak konusunda anlaştıklarını söyledi. Böylece, ABD’nin Çin’i Tayvan yerine tanıdığı ancak Tayvan ile Washington’ın resmi olmayan ilişkiyi sürdürme durumunun devam ettiği düzeni sürdürmek konusunda fikir birliğine varılmış oldu.

Çin, hafta sonu boyunca Tayvan’ın hava savunma tanımlama bölgesine rekor sayıda savaş uçağı göndererek bölgedeki gerilimi yükseltmişti. Çin, Ekim ayının ilk dört gününde Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesine izinsiz olarak yaklaşık 150 uçak soktu.

Pekin, Tayvan toprakları üzerinde hak iddia ediyor ve Tsai liderliğindeki hükümeti "ayrılıkçı" olarak nitelendiriyor. İki ülke, 70 yılı aşkın süredir ayrı yönetiliyor. Az sayıda ülke, Tayvan'ı bağımsız bir devlet olarak tanıyor.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen dün artan gerilim üzerine Foreign Affairs dergisine bir makale kaleme alarak Çin'e karşı demokrasilerini koruyacaklarını" söyledi ve adanın düşmesinin bölge için "yıkıcı sonuçları" olacağını ifade etti.

TIKLAYIN - Çin ADIZ ihlallerini sürdürürken, Tayvan lideri yabancı basına yazdı: Ada, Pekin'e düşerse sonuçları yıkıcı olur!