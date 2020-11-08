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Dünya

"Biden, seçimi kazandığını torunlarından öğrendi"

Biden'ın torunu, Twitter hesabından ailecek sarıldıkları bir anın fotoğrafını paylaştı

08 Kasım 2020 11:44

T24 Dış Haberler

Resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 46'ıncı Başkanı seçilen Joe Biden'a haberi, torunlarının verdiği öğrenildi. 

CNN'e konuşan bir Biden seçim kampanyası yetkilisi, seçim sonuçlarının beklendiği 5'inci günü evinde ailesiyle geçiren Joe Biden'a ABD'nin 46'ıncı Başkanı olacağı haberini torunlarının verdiğini söyledi. 

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Biden'ın en büyük torunu Naomi Biden, seçim sonucunu gördükten sonra ailecek sarıldıkları bir anın fotoğrafını Twitter'da paylaştı. 

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