Biden: Putin ile yeni ve karmaşık silahların yayılmasını önlemek için bir stratejik istikrar diyalog mekanizması kurma konusunda mutabık kaldık

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.- Biden, görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini ifade etti.

Biden'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Putin’e benim ajandamın Rusya’ya ya da başka bir ülkeye karşı olmadığını, bunun Amerikan halkı için olduğunu söyledim.

İnsan hakları konusu her zaman masada olacak.

Rusya ile anlaşma sağlama konusunda net bir temel oluşturduk.

ABD, kendisinin ve müttefiklerinin hayati çıkarlarına zarar verecek tüm eylemlere yanıt verecektir. Putin de yanıt vereceğimin farkında.

Putin ile yeni ve karmaşık silahların yayılmasını önlemek için bir stratejik istikrar diyalog mekanizması kurma konusunda mutabık kaldık.

Rusya'nın eylemleri, kendi küresel duruşuna zarar veriyor."

Navalni’nin ölmesi durumunda sonuçların Rusya için yıkıcı olacağını açıkça belirttim"

