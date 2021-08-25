Biden, müttefiklerinin '31 Ağustos'tan sonra Afganistan'da asker tut' çağrılarını reddetti

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ABD Başkanı Joe Bidem, hem ülke içindeki hem de yurtdışındaki müttefiklerinin çağrılarını reddederek Afganistan'da 31 Ağustos'tan sonra asker tutulmayacağını söyledi. Biden, terör saldırısı potansiyelini gerekçe gösterdi.

Yüksek ihtimalle "ABD'nin Afgan partnerlerini terk etmekle" suçlanacağı bir karar alan Biden, gelecek salı günü itibariyle askerlerini ülkeden çıkarma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Salı günü Beyaz Saray'da konuşan Biden, "Bu hızla 31 Ağustos'ta bitireceğiz gibi duruyor. Ne kadar erken bitirirsek o kadar iyi. Her operasyon günü askerimiz için daha fazla risk demek" dedi.

Biden, çekilmeyi ayın 31'inde tamamlayabilmelerinin Taliban'ın işbirliği yapmaya devam etmesine bağlı olabileceğini ifade etti.

ABD lideri, gerekli olduğu bir senaryoda kullanılabilmesi için Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'dan çekilme takviminin uzamasını sağlayabilecek bir acil eylem planı istediğini bildirdi.