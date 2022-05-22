Biden: Kuzey Kore'ye Covid aşısı göndermeyi teklif ettik, yanıt gelmedi

İki yılın sonunda ilk kez ülkede Covid vakaları olduğunu açıklayan ve tam kapanmaya giden Kuzey Kore’yle ilgili konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Pyongyang’ın ABD’nin Covid aşısı gönderme teklifine yanıt vermediğini söyledi.

Kuzey Kore devlet medyasının aktardığına göre ülkede neredeyse 2.5 milyon insan “ateşli” hastalık geçirirken ülkede tam kapanma uygulanmaya başladı.

Kuzey Kore’de testlerin yetersizliği ve nüfusun çoğunun aşısız olması nedeniyle Covid durumunun ağırlaşması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore’de yaptığın açıklamalarda, Kuzey Kore ve Çin’e Covid aşısı göndermeyi teklif ettiklerini açıkladı. Biden, “Bir yanıt alamadık” dedi.

Kuzey Kore, daha önce küresel aşı paylaşım projesi Covax’ın teklifini de reddetmişti.