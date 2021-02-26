Biden, kritik Kaşıkçı raporu yayımlanmadan önce Suudi Kralı Abdülaziz'le konuştu

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Joe Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'la ABD Başkanı olarak göreve başlamasından bu yana ilk kez telefonda konuştu. Birçok medya organı telefon konuşmasında Biden'ın Kral'ı ABD'nin yayımlayacağı Cemal Kaşıkçı cinayeti raporunda Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın sorumluluğundan söz edildiği hakkında bilgilendireceğini yazmıştı.

Görüşmeden sonra Beyaz Saray'ın yayımladığı açıklamada rapordan söz edilmezken, ''Biden'ın ABD'nin dünyada insan haklarına verdiği önemi vurguladığı'' ve tarafların ''ortak endişeler'' hakkında konuştuğu belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ise liderlerin ''ikili ilişkilerin gücünü doğruladığı, İran'ın bölgedeki kötü aktiviteleri ve Yemen'de barışa ulaşmanın yolları'' hakkında konuştuğu belirtildi.

Biden, görevdeki ilk haftalarında Riyad'a yönelik selefi Donald Trump'a kıyasla daha sert bir politika uyguladı. Biden, ABD'nin Yemen'deki İç Savaş'ta Suudilere verdiği desteği kesti ve Veliaht Prens Selman ile direkt temas kurmayı reddetti.

Beyaz Saray, yayımlanacak olan raporda adı geçen yetkililere yaptırım uygulayabileceğinin sinyallerini verdi.

Konu hakkında bilgisi olan 4 yetkili Reuters'a raporda Veliaht Prens MBS'nin cinayeti onaylamanın yanı sıra yüksek ihtimalle suikast emrini kendisinin verdiğinin yazdığını ifade etmişti.

Son olarak Washington Post'ta köşe yazarı olarak görev yapan 59 yaşındaki muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, nişanlanabilmesi için gereken belgeleri almaya gittiği İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda MBS ile bağlantısı olan devlet ajanları tarafından öldürüldü. Gazetecinin cesedi parçalandı ve hâlâ hiçbir kalıntısı bulunamadı.