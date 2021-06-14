Biden: Kraliçe çay ziyaretinde Putin ve Xi hakkında hakkında soru sordu

ABD Başkanı Joe Biden, Kraliçe 2. Elizabeth'le yaptığı görüşmede Kraliçe'nin kendisine Rus ve Çin liderleri Vladimir Putin ve Xi Jinping hakkında soru sorduğunu söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Britanya'da Başbakan'la yaptığı haftalık görüşmelerin içeriği kamuoyuna açıklanmayan Kraliçe'nin siyasi gündeme olan ilgisine dair açıklama, ABD Başkanı Biden'dan geldi.

Britanya'dan ayrılırken açıklama yapan Biden, Kraliçe'yle görüşmesi için şu ifadeleri kullandı: "Uzun bir sohbetimiz oldu, o çok cömert biri. Bana annemi hatırlattığını söylersem alınmaz sanırım. Benzettiğim yönler görünüşü ve cömertliği"

Biden ayrıca, "Kraliçe görüşmek üzere olduğum iki liderin kimler olduğunu sordu. Putin ve Xi Jinping hakkında bilgi edinmek istedi" dedi.

Kraliçe Elizabeth, devletin başı olarak siyasi meselelerde kamuoyuna açık açıklama yapmıyor.