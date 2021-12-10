Biden'ın Rusya mesaisi sürüyor: Ukrayna Cumhurbaşkanı ve 9 Doğu Avrupa lideriyle görüştü

T24 Dış Haber

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna ve 9 NATO üyesi Doğu Avrupa ülkesinin liderlerini arayarak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda destek vereceğine ve bölgede karar alma süreçlerine bu ülkeleri de dahil edeceğine dair söz verdi.

90 dakika süren telefon görüşmesinin ardından perşembe gecesi geç saatte Ukrayna lideri Volodomir Zelenski, Doğu Ukrayna'daki çatışmaların çözülmesi için olası formatlar hakkında konuştuklarını belirtti.

Liderler, süregelen hibrit saldırganlıkla mücadelesinde Ukrayna'ya güvenlik, finans ve siyasi alanlarda destek yollarını ele aldı.

Zelenski'nin ardından Biden 40 dakika boyunca 1991'de SSCB'nin dağılmasından sonra NATO'ya katılan Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın liderleriyle konuştu.

Litvanya'nın açıklamasına göre Biden, Rusya'yla ilgili hiçbir kararın bu ülkelerin liderlerinden habersiz alınmayacağını bildirdi.