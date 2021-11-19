Biden, ikinci ABD-Afrika Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek yıl ikinci kez düzenlenecek ABD-Afrika Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Küresel ortaklıkları ve ittifakları yeniden canlandırma sözünün bir parçası olarak Başkan Biden, gelecek yıl 2. ABD-Afrika Zirvesi için Afrika kıtasından liderleri bir araya getirecek." ifadesine yer verildi.

Söz konusu zirvenin ABD'nin "ortak çıkar ve değerler" temelinde Afrikalı ortaklarıyla bağlarını güçlendireceğine işaret edilen açıklamada, zirvenin ABD ve Afrika'nın gelecek için kritik gördüğü belli başlı alanlarda iş birliği yapma fırsatını doğuracağı belirtildi.

ABD-Afrika Zirvesi'nin ilki Ağustos 2014'te dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın ev sahipliğinde düzenlenmiş ve 3 gün sürmüştü.