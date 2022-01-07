Biden: Fed enflasyonu dizginlemek için harekete geçecektir

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonu dizginlemek için harekete geçeceğini ve fiyat artışlarının uzun vadede kalıcı hale gelmemesini sağlayacağından emin olduğunu söyledi

Biden, "Bugün Amerika, ekonominin bir bütün olarak salgın öncesi döneme göre daha güçlü olduğu dünyadaki tek lider ekonomi." değerlendirmesinde bulundu. Joe Biden, güçlü ve uzun süreli ekonomik toparlanmayı sağlamaya kararlı olduklarının altını çizdi.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'de bugün açıklanan istihdam raporu ile ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İstihdamdaki artış ekonomik planın işe yaradığını gösteriyor"

Ülkede işsizlik oranının yüzde 4,2'den yüzde 3,9'a düştüğüne dikkati çeken Biden, ABD'nin ekonomik toparlanması için tarihi bir gün olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Biden, iş gücüne katılma oranındaki artışın bu yıl 1996'dan bu yana en hızlı yükselişi gösterdiğini belirterek, Amerikalıların daha iyi maaşlarla daha iyi işlere geçtiğini, bu yüzden işlerini bıraktıklarını anlattı.

Enflasyonun halen endişe kaynağı olduğunu vurgulayan Biden, ancak istihdamdaki artışın ekonomik planının işe yaradığını gösterdiğini ifade etti.

"Fed'in fiyat artışlarının kalıcı hale gelmemesini sağlayacağından eminim"

İstihdam ve gelirler düzelse bile ailelerin hala fiyat ve maliyet sıkıntısını hissettiklerini belirten Biden, ailelerin karşı karşıya kaldığı maliyetleri ele almak için üç aşamalı bir plan hazırladığını, bu planın ilk aşamasının tedarik zincirinin onarılması, ikinci aşamasının tüketicilerin korunması ve rekabetin teşvik edilmesi, üçüncü aşamasının ise mutfak maliyetinin azaltılması olduğunu aktardı.

Biden, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonu dizginlemek için harekete geçeceğini ve fiyat artışlarının uzun vadede kalıcı hale gelmemesini sağlayacağından emin olduğunu ifade etti.