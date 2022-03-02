Biden: Diktatörler saldırganlıkları için bedel ödemezlerse daha çok kaosa sebep olurlar; Putin bedel ödemeli

Rusya, Ukrayna şehirlerini bombalamaya devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptıkları sebebiyle "bedel ödemesi" gerektiğini ifade etti.

Doğu Avrupa'daki savaşın gölgesinde ABD başkanlarının geleneksel 'Birliğin Durumu' konuşmasını yapan Biden, "Tarih bize bir ders verdi; diktatörler saldırganlıkları için bedel ödemezlerse daha çok kaosa sebep olurlar" dedi.

​​​​​​​Uyguladıkları yaptırımlar karşısında Rus rublesinin bugüne kadar yüzde 30 değer kaybettiğine işaret eden Biden, "Bu gece Amerikan hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak Avrupalı ortaklarımıza katılıyoruz. Bu da Rusya'yı daha çok izole edip ekonomisinde daha çok baskı oluşturacaktır." değerlendirmesini yaptı.

"NATO'nun 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da güvenlik ve istikrarı korumak için kurulduğunu" ifade eden Biden, "Bu önemli. ABD diplomasisi önemli" diye konuştu.

Biden, "Putin bu savaşı önceden planlamıştı ve hiçbir sebep olmadan hayata geçirdi. Diplomasi girişimlerini reddetti. Batı ve NATO'nun cevap vermeyeceğini düşündüler. Bizi evimizde bölebileceklerine inandılar. Putin yanıldı. Biz hazırdık" değerlendirmesinde bulundu.

"Altı gün önce Putin özgür dünyanın temellerini sarmaya çalıştı, bizi istediği gibi eğip bükebileceğini düşündü" diyen Biden, "Ancak çok kötü bir hesap hatası yaptı. Ukrayna'ya gireceğini ve tüm dünyanın izleyeceğini düşündü. Bunun yerine beklemediği bir duvarlar; Ukrayna halkıyla karşılaştı" diye konuştu.

Rus oligarklara "peşinizden geleceğiz" mesajı

Avrupa Birliğinin 27 üyesinin yanı sıra İngiltere, Kanada, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ve hatta İsviçre'nin Rusya'yı dünyadan hiç olmadığı kadar izole ettiğini kaydeden Biden, "Müttefiklerimizle birlikte şu anda güçlü ekonomik yaptırımlar uyguluyoruz. Rusya'nın en büyük bankalarını uluslararası finans sisteminden koparıyoruz. Rusya Merkez Bankasının rubleyi savunmasını engelleyerek Putin'in 630 milyar dolarlık savaş fonunu değersizleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Rusya'nın teknolojiye erişiminin de kısıtlandığını ve bunun ilerleyen yıllarda ekonomik güçlerini ve askeriyelerini zayıflatacağının altını çizerek "Bugün, bu şiddet yanlısı rejime milyarlarca dolar Rus oligarkları ve yolsuz liderlerine de sesleniyorum. ABD Adalet Bakanlığı, Rus oligarkların suçlarının peşine düşecek özel bir görev gücü kuruyor. Avrupalı ortaklarımız gibi biz de sizin yatlarınızı, lüks apartmanlarınızı, özel jetlerinizi bulup ele geçireceğiz." dedi.

- "Askeri güçlerimiz Ukrayna'da Rusya'ya karşı herhangi bir çatışmada yer almadı, almayacak"

Rusya borsalarının yüzde 40 değer kaybına uğradığına ve borsa işlemlerinin hala askıda olduğuna işaret eden Biden, "Rus ekonomisi sersemlemiş durumda ve bunun tek suçlusu Putin." dedi.

Biden, ABD'nin Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani yardım sağlamaya devam ettiğinin ve edeceğinin altını çizerek "Şu konuda açık olayım. Askeri güçlerimiz Ukrayna'da Rusya'ya karşı herhangi bir çatışmada yer almadı, almayacak. Askerlerimiz Avrupa'ya Ukrayna'da savaşmak için değil, Putin'in batıya ilerlemeye karar vermesi durumunda NATO müttefiklerimizi savunmak için gidiyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin NATO müttefiklerine destek amacıyla Amerikan kara, hava ve deniz kuvvetlerini Polonya, Romanya, Litvanya, Letonya ve Estonya dahil NATO ülkelerine konuşlandırdığını anımsatan Biden, "ABD ve müttefikleri kolektif güçlerinin tüm gücüyle NATO ülkelerinin her bir santim toprağını savunacaktır." mesajını verdi.

Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi konuşmayı Jill Biden ile izledi

Biden'ın konuşmasını Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova da Biden'ın eşi Jill Biden'ın yanında izledi.

Öte yandan Kongre üyeleri de Ukrayna ile dayanışma ile yakalarına Ukrayna bayrağının renkleri olan mavi ve sarı kurdelalar taktı.

"En büyük önceliğim fiyatları kontrol altına almak"

Biden, ilk "Birliğin Durumu (State of Union)" konuşmasında, Covid-19 salgını ve ekonomi başta olmak üzere iç politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgının etkilerine karşı hayata geçirilen önlemleri anımsatan Biden, "Önceki yönetimde geçen ve Amerikalıların en tepedeki yüzde 1'ine fayda sağlayan 2 trilyon dolarlık vergi indiriminin aksine Amerikan Kurtarma Planı çalışan insanlara yardım etti ve kimseyi geride bırakmadı." dedi. Biden, bu sözleri üzerine salonda bulunan Cumhuriyetçiler tarafından yuhalandı.

Ekonominin geçen yıl 6,5 milyondan fazla kişiye istihdam sağladığını ve bir yıl içinde Amerika tarihinde hiç olmadığı kadar çok iş yaratıldığını belirten Biden, ABD ekonomisinin geçen yıl yüzde 5,7 büyüyerek yaklaşık 40 yılın en güçlü büyümesini gösterdiğini kaydetti.