Biden'dan Zelenski'ye güvence: Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse ABD ve müttefikleri kararlı biçimde karşılık verecek

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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenski'ye Rusya'nın ülkelerini işgal etmesi durumunda ABD ve müttefiklerinin "kararlı bir şekilde karşılık vereceğini" belirtti.

İki lider arasındaki telefon görüşmesi, Biden'ın bir aylık süreçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna başlığını ikinci kez ele almasının ardından gerçekleştirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, görüşmenin ardından, "Başkan Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ABD ile müttefikleri ve partnerlerinin kararlı bir şekilde karşılık vereceğini açıkça belirtti" dedi.

Açıklamaya göre Biden ve Zelenski, krizin ele alınacağı bir grup diplomatik toplantı gerçekleştirme planı hazırlıkları hakkında da konuştu.

Zelenski de görüşmeden sonra bir Twitter paylaşımında bulunarak, "ABD Başkanı ile yapılan yılın ilk uluslararası görüşmesi ilişkimizin özel temelini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Ukrayna lideri, ABD ve müttefiklerinin Kiev'e verdikleri destekten memnun olduklarını belirtti.

ABD ve Rusya'dan temsilciler 9-10 Ocak'ta Cenevre'de görüşmeler gerçekleştirecek.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda on binlerce asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.