Biden'dan sosyal medya platformlarına tepki: İnsanları öldürüyorlar

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, Facebook gibi sosyal medya platformlarının Koronavirüs aşısı hakkında hatalı bilgilerin yayılmasına izin vererek "insanları öldürdüğünü" ifade etti.

Cuma günü Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, "İnsanları öldürüyorlar. Şu anda sadece aşı olmayan insanlar için pandemi var. İnsanları öldürüyorlar" dedi.

ABD'de Kongre üyeleri uzun süredir Facebook'u zararlı paylaşımları önlemekte yetersiz kalmakla suçluyordu.

Facebook Sözcüsü Kevin McAlister, "Olgularla desteklenmeyen suçlamaların dikkatimizi dağıtmasına izin vermeyeceğiz. Gerçek şu ki Facebook'ta 2 milyar insan Covid-19 ve aşılar hakkında uzmanlarca verilen bilgiler okudu. Bu internetteki herhangi bir siteden çok daha fazla" dedi.

McAlister aynı zamanda 3.3 milyon ABD'linin nerede aşı olabileceklerini bulmak için Facebook'un ürettiği "aşı bulma" aracını kullandığını ifade etti.

Twitter ve YouTube henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.