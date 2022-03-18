Biden'dan Putin'e: Kana susamış diktatör; tam anlamıyla bir haydut

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "kana susamış bir diktatör" olduğunu söyledi.

Her sene Aziz Patrik Günü'nde düzenlenen 'İrlanda'nın Dostları' yemeğinde konuşan Biden, Putin'in ayrıca "tam anlamıyla bir haydut" olduğunu söyledi ve Ukrayna'da ahlak dışı bir savaş yürüttüğünü ifade etti.

Biden, "Putin'in vahşeti ve askerlerinin Ukrayna'da yaptıkları insanlık dışı" dedi.

ABD lideri, geçen günlerde de Putin'in bir "savaş suçlusu" olduğunu dile getirmişti. Kremlin yanıt olarak, "Bombaları dünyanın çeşitli noktalarında yüz binleri öldürmüş bir ülkenin liderinin böyle bir şey söylemesi hem kabul hem de affedilemez" demişti.