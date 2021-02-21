Biden çiftinin köpeği sağ görüşlü kanalda gündem oldu; "Kirli görünüyor ve başkan köpeklerine benzemiyor"

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ABD'de sağ görüşe yakın televizyon kanalı Newsmax'de ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden'ın köpeği Major hedef alındı. Barınaktan kurtarılan Champ'in "kirli" göründüğü ve "başkan köpeklerine benzemediği" belirtildi.

Newsmax kanalındaki programında konuk ağırlayan Greg Kelly, Biden çiftiyle Beyaz Saray'a taşınan alman kurdu Champ'i gündemine aldı.

Major'ın "kirli" göründüğünü söyleyen Kelly ve konukları, bakımsız olduğunu, ilgiye ihtiyaç duyduğunu iddia etti. Eski Beyaz Saray köpeklerinin örnek verildiği programda Biden çiftinin köpeği Champ için "Hiç başkanlık köpeğine benzemiyor" ifadeleri kullanıldı.

Biden çiftinin Major ve Champ ismindeki iki köpeği Beyaz Saray'a taşındı. Champ, Biden çiftinin barınaktan kurtardığı bir köpekti.