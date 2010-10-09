-BIDEN BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ WASHINGTON (A.A) - 09.10.2010 - ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Mesud Barzani ile telefon görüşmesi yaptı. Irak'ta seçimlerin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen hala hükümetin kurulamadığı bir dönemde yapılan görüşmede, Biden'ın, Amerikalı yetkililerin ''seçimlerin sonuçlarını yansıtan bir hükümetin kurulmasına'' desteğini yinelediği bildirildi. Beyaz Saray açıklamasında, Biden'ın, diğer bütün Iraklı yetkililer gibi Barzani'yi de meşru ve birleştirici bir hükümet kurulması yolundaki çabaları hızlandırmaya çağırdığı kaydedildi.