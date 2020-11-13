Biden, Arizona'yı da kazandı; son 70 senede eyalette zafer elde eden ikinci Demokrat başkan adayı oldu

T24 Dış Haberler

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, bu seçimde salıncak eyalet sayılsa da Cumhuriyetçi Parti'ye daha yakın olduğu bilinen Arizona eyaletini "çevirmeyi" başararak Donald Trump ile arasındaki Seçmenler Kurulu delegesi farkını daha da açtı.

Edison Research ve birçok ABD medya kuruluşunun projeksiyonuna göre Biden, Arizona'nın 11 Seçmenler Kurulu delegesinin oyunu kazandı. Biden, bu vesileyle son 70 senede Arizona'da zafer kazanan ikinci Demokrat başkan adayı oldu.

Arizona'daki son durum şöyle:

Oyların %99'u sayıldı

Joe Biden(D): %49.4- 1 milyon 668 bin 684 oy

Donald Trump(C): %49.1- 1 milyon 657 bin 250 oy

Jo Jorgensen(L): %1.5- 51 BİN 278

Biden, Arizona'daki zaferiyle birlikte 290 Seçmenler Kurulu delegesine ulaştı. Başkan olmak için 270 delege gerekiyordu. Ülke genelinde de Biden, Trump'tan 5.3 milyon (%3.4) daha fazla oy aldı.

Fox News gibi bazı medya kuruluşları Arizona'yı 3 Kasım gecesi Biden'ın kazandığını duyurmuştu. Trump kampanyası sonuçların bir tahmin için çok yakın olduğunu söyleyerek tepki göstermişti.

Trump, 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarını hâlâ kabul etmedi.