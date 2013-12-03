Biden: ABD, Çin'in tartışmalı hava sahasından endişeli

ABD Devlet Başkanı Yardımcısı Joe Biden, Asya turuna çıkarken Çin’in hak ilan ettiği yeni hava savunma bölgesinin ABD’yi ‘derinden endişelendirmeye devam ettiğini’ ifade etti. Biden, Japonya’nın Asahi gazetesine verdiği yazılı yanıtta, Çin ve Japonya’nın gerginliği dindirmek için önlem alması gerektiğini belirtti.

Pazartesi geç saatlerde Tokyo’ya inen Biden altı günlük Asya ziyareti kapsamında, Japonya’dan sonra Pekin’e ve ardından Seul’a geçecek. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ABD ve Japonya, Çin’in, Japonya’nın kontrolü altındaki adalar ve Güney Kore’nin üzerinde hak iddia ettiği batık kayaları içeren bölgede Hava Savunma Tanıtım Bölgesi (ADIZ) ilan etmesine ABD ve Japonya tepki göstermişti.

Çin, Hava Savunma Tanıtım Bölgesi içindeki uçakların, uçuş planlarını belgelemek gibi belirli kurallara uyulması gerektiği, aksi halde “acil savunma önlemleriyle” karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulunmuştu.

ABD, Japonya ve Güney Kore askeri uçakları bu kurallara karşı çıkmış, Japon ticari uçakları da hükümetin ‘kurala uymama’ talebini yerine getirme kararı almıştı.

Çin, bölgede seyir halinde olan ABD ve Japon uçaklarının izlenmesi için savaş uçaklarını bölgeye sevk ettiğini duyurmuştu.

Güven inşa edilmeli

Joe Biden, Asahi gazetesindeki demecinde, ‘gerginliğin dindirilmesi amacıyla Çin ve Japonya’nın kriz yönetim ve güven inşa edilmesi konusunda anlaşmaları gerektiğini’ ifade etti. Biden, ‘bölgede barış, güvenlik ve refahı tehdit edebilecek eylemlerinden kaçınmanın önemini’ vurguladı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe de bu konunun Biden ile görüşmesinde gündeme gelmesini beklediğini dile getirdi. Tokyo, ulusal Japonya Havayolları (JAL) ve Nippon Havayolları’nın (ANA) transit bölgeden geçerken uçuş planlarını Çin’e iletmemeleri talimatını vermişti.

Fakat Cuma günü ABD, “uçakların yabancı ülkeler tarafından belirlenen ‘NOTAM’ (uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan havacıların haber edilmesi için yayımlanan bildiri ‘Notice to airmen’) kurallarına uyumlu davranmalarını beklediğini” duyurmuştu.