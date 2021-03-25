Biden, 2024'te aday olacak mı?

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden'a yakın isimler, Demokrat liderin kendini 2 dönemlik bir başkan olarak gördüğünü söyledi.

The Hill'in aktardığına göre uzun süredir Biden'ın danışmanı olarak görev yapan bir isim, "Tekrar aday olmayacağına dair hiçbir ibare yok" dedi.

Bir başka Biden'a yakın isim de ABD liderinin tekrar aday olmama düşüncesi olduğuna dair bir şey söylemediğini ifade etti.

79 yaşındaki Biden, göreve başlayan en yaşlı başkan olarak tarihe geçmişti.

Bir başka Biden danışmanı ise 2024 hakkında yorum yapak için henüz çok erken olduğunu söyledi; "Daha Beyaz Saray ekibini belirlemeyi bile bitirmedik".