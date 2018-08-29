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Bıçaklı yaşlı adam, polislere zor anlar yaşattı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Ekrem Ö

29 Ağustos 2018 18:58

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Ekrem Ö.\'nün (84) bilinmeyen nedenle eşini bıçakla tehdit etmesi üzerine eve gelen polisler, yaşlı adamı ikna etmeye çalıştı. Polisler, yarım saatlik konuşmanın ardından Ekrem Ö.\'nün elinden bıçağı aldı. 
Olay, öğle saatlerinde, Çankaya Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak\'ta meydana geldi. 155 Polis İmdat Hattı\'na Ekrem Ö.\'nün, evinde eşini bıçakla tehdit edip, rehin tuttuğu ihbarla bildirildi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adresteki eve gelen polisler, yaşlı adamın, eşini rehin almadığını; ancak elinde bıçak olduğunu gördü. Bıçağı bırakmayan Ekrem Ö., yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarının ardından sakinleştirildi. Polisler, uzun uğraş sonucu Ekrem Ö.\'nün elindeki bıçağı aldı. 
Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Ekrem Ö., sağlık görevlilerince ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

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