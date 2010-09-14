-BIÇAKLI SALDIRI MAÇI TATİL ETTİRDİ SAMSUN (A.A) - 13.09.2010 - Bank Asya 1. Lig'deki Samsunspor-Mersin İdmanyurdu mücadelesi sırasında, Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Yüksel Yeşilova'nın bıçakla yaralanmasının ardından, karşılaşma tatil edildi. Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın 40. dakikasında, Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Yüksel Yeşilova'nın, ağabeyi Murat Yeşilova'nın bıçaklı saldırısı sonucu karnından ve kalçasından yaralanması sonrasında soyunma odalarına giden hakem heyetinin karşılaşmayı tatil etme kararı aldığı bildirildi. Yetkililer, karşılaşmayla ilgili nihai kararın daha sonra açıklanacağını kaydetti.