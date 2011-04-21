-BIÇAKLI SALDIRGAN TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A) - 21.04.2011 - Ressam Bedri Baykam ve Pramit Sanat Galerisi Genel Koordinatörü Tuba Kurtulmuş'u bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Çelikel tutuklandı Diğer iki şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin tamamlanmasının ardından, Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesine sevk edilen 3 şüpheli, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Erbay tarafından sorgulandı. Savcı Erbay, Mehmet Çelikel'i tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk ederken, kardeşi ve eniştesini serbest bıraktı. İstanbul Nöbetçi 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tekrar sorgulanan Mehmet Çelikel, ''2 ayrı kişiyi öldürmeye teşebbüs etmek'' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çelikel'in savcılık ve mahkemedeki ifadesinde, Baykam'ın görüşleri hoşuna gitmediği için bu eylemi gerçekleştirdiğini, amacının öldürmek olduğunu söylediği öğrenildi. Olaydan önce Baykam'ın da katıldığı toplantıyı izleyen ve buradaki kişilerin kendi aralarındaki konuşmaları sırasında ''Çelik yelek giymeden dışarıya çıkamıyoruz'' dediklerini duyduğunu belirten Çelikel'in, bu nedenle Baykam'ın üzerinde de çelik yelek olduğunu düşünerek, yan tarafından bıçakladığını söylediği belirtildi. Dine küfredenleri affetmeyeceğini kaydeden Çelikel'in, ifadesinde, Tuba Kurtulmuş'u da Baykam'ın koruması zannettiğini, MOSSAD'ın zaman zaman böyle şeyler yaptığını ifade ettiği öğrenildi. Bu arada, Bedri Baykam'ın yaralanmasının ardından aracına almayan kişiler hakkında da TCK'nın 98. maddesi kapsamında işlem yapılabileceği bildirildi.