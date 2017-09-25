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Bıçaklı gasp girişimi kamerada

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'ndeki bir büfeye müşteri gibi gelerek elindeki bıçağın sapıyla işletme sahibinin başına vurup, paraları gasp etmeye çalışan İran uyruklu 28 yaşındaki M

25 Eylül 2017 20:17

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'ndeki bir büfeye müşteri gibi gelerek elindeki bıçağın sapıyla işletme sahibinin başına vurup, paraları gasp etmeye çalışan İran uyruklu 28 yaşındaki M.H., yakalandı. O anlar ise büfenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, geçen cumartesi günü saat 02.30 sıralarında, Çamlık Mahallesi\'nde meydana geldi. Çamlık Büfe adlı işyerine müşteri gibi girip, sigara almak istediğini söyleyen ve başında şapka bulunan İranlı M.H., büfeci Sedat Uzdil\'in dalgınlığından yararlanıp elindeki bıçakla saldırdı. Bıçağın sapıyla koltukta oturan Uzdil\'in başına üç kez vurup, yaralayan ve yere düşüren M.H., daha sonra çekmeceleri açıp, paraları toplamaya başladı.
Bu sırada yerden kalkan Sedat Uzdil, eli bıçaklı M.H.\'ye karşı koymaya başladı. Elinden de yaralanan Uzdil, bir sopayla M.H.\'ye karşı koydu. M.H. kaçmaya çalışırken, büfe sahibi Uzdil peşinden sopayla kovaladı. Ancak M.H. kaçarak izini kaybettirdi.
Uzdil\'in ihbarıyla büfeye gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Gasp girişiminde bulunan kişinin İran uyruklu M.H. olduğu belirlendi. M.H. kısa sürede saklandığı apart dairede yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.H. tutuklandı.

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