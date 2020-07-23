Bıçaklayarak yaraladığı köpeği, serbest kalınca öldüren Sinan Aydoğan için çağrı: Gözetim altına alınmalı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Bıçaklayarak yaraladığı köpeği, serbest kalınca öldüren Sinan Aydoğan için Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkanı Nesrin Çıtırık, "Gözetim altına alınıp, takip edilmeli" çağrısını yaptı. Çıtırık, "Hayvana şiddetle, insana şiddet arası bir adımdır. Hayvana şiddet, insana gelecek şiddetin habercisidir" dedi.

Goldi isimli bir köpeğin ölümüne neden olan Sinan Aydoğan'a havyan hakları savunucuları tepki gösterdi. Her gün çok sayıda hayvanın insanlar tarafından vahşice öldürüldüğünü dile getiren HAYKONFED Başkanı Nesrin Çıtırık, "Hayvana şiddet uygulayan kişilerin yaptığı bu saldırı, insana da şiddet gösterebileceğinin kanıtıdır. Samandağ'da yaşanan olayda saldırgan hemen gözetim altına alınmalı, sadece bu kişi değil, ailesi de incelenmeli. Çünkü bu kişi şiddet eğilimi göstermiştir, takip edilmesi gerekir" dedi.

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"Hayvana şiddet, insana gelecek şiddetin habercisidir"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hayvan Hakları Komisyonu tarafından hazırlanan ve tüm siyasi partilerin üzerinde anlaştığı bir rapor hazırlandığı anlatan Çıtırık, "Tasarı hemen meclisten geçirilmeli. Özetle, hayvana şiddet gösteren biri insana da şiddet gösterebilir. Tüm katillerin geçmişinde hayvana şiddet vardır. Hayvana şiddetle insana şiddet arası bir adımdır. Hayvana gelecek olan şiddet insana gelecek şiddetin habercisidir"

Bıçaklayarak yaraladığı köpeği, serbest kalınca öldürmüştü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, bir evin bahçesindeki 'Goldi' isimli Golden Retreiver cinsi köpeği bıçaklayarak yaralayan S.A.(28), gözaltına alınıp, serbest bırakıldıktan sonra geri gelip, yeniden bıçaklamıştı. Ameliyat sırasında ölen Goldi'nin sahibi Nejdet Randa, "Köpeğimizi önce yaraladı, salıverildikten sonra da geri gelip, öldürdü. Mahalledeki diğer köpekleri de öldüreceği yönünde tehditler savurmuştu. Gereğinin yapılmasını bekliyoruz” demişti. (DHA)

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