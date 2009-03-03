Bıçaklandığının ancak bir saat sonra farkına vardı!

Antalya'da liseli 2 kızın kavgasında göğsünden bıçaklanan 18 yaşındaki M.T., yaralandığının farkına varmadan 1 saat dolaştı.



Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde, liseli 2 kız arasında çıkan tartışma, kanlı bitti. Kavgada göğsünün alt kısmından bıçaklanan son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki M.T., yaralandığının farkına varmadan 1 saat dolaştı. Okulda bayılan ve hastaneye kaldırılan M.T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. M.T.'yi bıçakladıktan sonra kaçan G.D. ise yakalanarak gözaltına alındı.



Karnının ağrıdığını söyleyerek izin istedi



Manavgat Lisesi'nde okuyan 2 kız öğrenci arasında okul yakınlarında bulunan Edip Salih Parkı'nda belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Lise 3'üncü sınıf öğrencisi 17 yaşındaki G.D., lise son sınıf öğrencisi M.T.'yi göğsünün alt kısmından bıçakla yaraladı. Okul arkadaşlarının gözü önünde meydana gelen olay sırasında yaralandığının farkına varmayan M.T., yaklaşık 1 saat boyunca dışarıda dolaştıktan sonra gittiği okulunda öğretmenlerine karnının ağrıdığını söyleyerek izin istedi. Öğretmenlerin durumu ailesine bildirdiği sırada M.T. kendinden geçti.



Badisi, kanın dışarı çıkmasını engelledi



Genç kız, öğretmenleri tarafından hastaneye götürüldü. Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalede M.T.'nin göğsünün altından bıçaklandığı, okul üniforması altında badi olması nedeniyle kanın dışarı çıkmadığı, bu nedenle bıçaklandığının farkına varmadığı belirtildi. M.T. ameliyata alınırken, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Polis görgü tanığı arkadaşlarının ifadesine başvurdu. M.T.'yi bıçakladıktan sonra kaçan G.D. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.