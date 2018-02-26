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Bıçaklandı, 200 metre koşarak bir binaya sığındı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, Okan D

26 Şubat 2018 16:21

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da, Okan D. (18), henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada K.A. (17) tarafından karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. Kanlar içinde yaklaşık 200 metre koşarak bir binaya sığınan Okan D. ile kavgayı ayırmaya çalışırken yaralanan Beyhan K. (17), hastaneye kaldırıldı.
Olay, Çorum kent merkezi Bahabey Caddesi\'nde dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Okan D. ile K.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında K.A., Okan D.\'yi karnından bıçakladı. Okan D., ağır yaralı halde yaklaşık 200 metre koşarak bir binaya sığındı. Kavgayı ayırmaya çalışan Beyhan K. (17) de ellerinden bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. İki yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavialtına alındı. Okan D.\'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Polis, olay yerinden kaçan K.A.\'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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