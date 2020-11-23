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Bıçaklanan kişiye sokağa çıkma yasağında dışarıda olduğu için 3 bin 150 lira para cezası kesildi

23 Kasım 2020 11:24

Ordu’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan C.U., tartıştığı 3 kişi tarafından bıçaklandı. Tedaviye alınan C.U.’ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve alkollü olduğu iddia edilen C.U., henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada kimliği belirsiz 3 kişi tarafından bıçaklandı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kalçasından yaralanan C.U. ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan C.U.’ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Polis ekipleri, C.U.’yu yaralayan 3 kişinin bulunması için soruşturma başlattı.

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