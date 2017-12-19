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Bıçaklanan kadın öldü

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, tartıştığı ve sevgilisi olduğu iddia edilen 29 yaşındaki T

19 Aralık 2017 10:48

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar İlçesi\'nde, tartıştığı ve sevgilisi olduğu iddia edilen 29 yaşındaki T.M. tarafından bıçaklanan 40 yaşındaki Funda Turan kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Vatan Mahallesi 9084 Sokak\'ta bulunan bir evde meydana geldi. T.M. ile sevgilisi olduğu öne sürülen Funda Turan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.M. bıçakla Turan\'ı yaraladı. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, eve girdiğinde Turan\'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri Turan\'ı ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, mahalle sakinlerinden aldığı bilgiler doğrultusunda T.M.\'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.  

 

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