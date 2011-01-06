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Spor

BIÇAKCI: TFF YENİDEN YAPILANMAYA GİDEBİLİR İSTANBUL (A.A)

06 Ocak 2011 19:17

-BIÇAKCI: TFF YENİDEN YAPILANMAYA GİDEBİLİR İSTANBUL (A.A) - 06.01.2011 - UEFA Tahkim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkanı Levent Bıçakcı, Anayasa Mahkemesi'nin 5894 sayılı TFF Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun bazı hükümlerini iptal etmesinin ardından TFF'nin yeniden yapılanmaya gidebileceğini söyledi. Bıçakcı, Anayasa Mahkemesi'nin, Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin açtığı davada 5894 sayılı Kanun'un, ''Tahkim Kurulu kendisine yapılan başvuruları kesin ve nihai olarak karara bağlar ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz'' ibaresinin, ''... ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz'' bölümünü oy çokluğuyla iptal etmesiyle ilgili, gerekçeli kararı görmeden yorum yapmanın yanlış olacağını belirtti. Levent Bıçakcı, bu iptalin ardından yaşanabilecek gelişmelerle ilgili olarak, ''Bundan sonra TFF yeniden yapılanmaya gidebilir. Tahkim Kurulu kararları kesin olmalıdır. Tahkim Kurulu kararları ancak CAS'a (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) gidebilir. Ancak şu anda gerekçeli kararı görmeden konuşmak yanlış olur''  dedi. Bıçakcı, ''FIFA veya UEFA'dan Türkiye'ye uyarı gelir mi'' sorusu üzerine, ''Şu anda gelmez, daha sonra gelebilir. Mutlaka aşılması gereken bir konudur. Futbol hukuku yargılama sistemi bütün dünyada ayrıdır'' diye konuştu. Süper Lig'den daha önce düşürülen Ankaraspor'un yeniden lige alınmasının söz konusu olamayacağını da vurgulayan Levent Bıçakcı, ''Geriye dönmez, karar ileriye dönük uygulanır'' yorumunu yaptı.

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